На официальном сайте Министерства здравоохранения был опубликован актуальный список, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, пишет kp.by





Информация на сайте Минздрава представлена по областям и содержит актуальные адреса, номера телефонов, а также ссылки на электронную запись на вакцинацию.









Так, в Минске можно сделать прививку против COVID-19 на Комаровском рынке, в ТРЦ «Galleria Minsk», в торговом доме «Ждановичи», в ГУМе, ЦУМе, а также в метро на станции «Ковальская Слобода». Некоторые смогут привиться сразу на работе. Прививочные кабинеты также работают на «Атланте», МАЗе и «Интеграле».





В ведомстве обращают внимание, что необходимо лишь выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.









Напомним, что 20 сентября в Министерстве здравоохранения официально объявили о начале четвертой волны коронавируса в Беларуси.



