Минздрав опубликовал актуальный список адресов, где можно привиться от коронавируса
Информация на сайте Министерства здравоохранения представлена по областям и содержит актуальные адреса, номера телефонов, а также ссылки на электронную запись на вакцинацию
На официальном сайте Министерства здравоохранения был опубликован актуальный список, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, пишет kp.by
Информация на сайте Минздрава представлена по областям и содержит актуальные адреса, номера телефонов, а также ссылки на электронную запись на вакцинацию.
Привиться от коронавируса можно в магазинах, торговых центрах, поликлиниках, больницах, на вокзалах, в метро и на предприятиях: списки адресов по Могилевской, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской областях и городу Минску.
Так, в Минске можно сделать прививку против COVID-19 на Комаровском рынке, в ТРЦ «Galleria Minsk», в торговом доме «Ждановичи», в ГУМе, ЦУМе, а также в метро на станции «Ковальская Слобода». Некоторые смогут привиться сразу на работе. Прививочные кабинеты также работают на «Атланте», МАЗе и «Интеграле».
В ведомстве обращают внимание, что необходимо лишь выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.
Напомним, что 20 сентября в Министерстве здравоохранения официально объявили о начале четвертой волны коронавируса в Беларуси.
19:33 27/09/2021
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