



До этого он находился в Жодино, где тяжело переболел коронавирусом.





Из писем близким известно, что у Дмитрия практически нет необходимых бытовых вещей, а в передачах не принимали почти ничего, кроме еды и лекарств. К примеру, шапку и теплые сапоги не брали, поскольку не был приказа на зимнюю форму одежды, пишет reform.by





Напомним, Дмитрий Шиманский, Владимир и Надежда Калач, Петр и Юлия Марченко (Юницкая), Антон Шнип были брутально задержаны 2 августа по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) за их музыкальные выступления на массовых протестных шествиях в августе 2020 года. Музыкантов задержали на дне рождения вокалистки Надежды Калач. Вместе с ними были задержаны еще несколько человек, которым дали по 15 суток административного ареста, в том числе и Дмитрию Шиманскому. Он признан политзаключенным. На «Володарке» также находятся Владимир и Надежда Калач.



