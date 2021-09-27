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Волынщика Дмитрия Шиманского из Irdorath перевели на «Володарку»

Волынщика из группы Irdorath Дмитрия Шиманского перевели в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, сообщает by_culture.


До этого он находился в Жодино, где тяжело переболел коронавирусом.

Из писем близким известно, что у Дмитрия практически нет необходимых бытовых вещей, а в передачах не принимали почти ничего, кроме еды и лекарств. К примеру, шапку и теплые сапоги не брали, поскольку не был приказа на зимнюю форму одежды, пишет reform.by

Напомним, Дмитрий Шиманский, Владимир и Надежда Калач, Петр и Юлия Марченко (Юницкая), Антон Шнип были брутально задержаны 2 августа по подозрению в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК) за их музыкальные выступления на массовых протестных шествиях в августе 2020 года. Музыкантов задержали на дне рождения вокалистки Надежды Калач. Вместе с ними были задержаны еще несколько человек, которым дали по 15 суток административного ареста, в том числе и Дмитрию Шиманскому. Он признан политзаключенным. На «Володарке» также находятся Владимир и Надежда Калач.
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