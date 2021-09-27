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В среду и четверг ночью ожидаются заморозки

Белорусские синоптики предупредили о заморозках ночью 29 и 30 сентября.

"Ночью 29 сентября (среда) в отдельных районах республики на почве возможны слабые заморозки 0, -2", - сообщили в Белгидрометцентре.

Ночью 30 сентября (четверг), по информации Белгидромета, заморозки на почве и местами в воздухе ожидаются на большей части территории страны – от нуля до -3.

Во вторник 28 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, отметили в Белгидрометцентре. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1..+7, днем +10..+16.

В среду 29 сентября по республике будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1..+7, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки 0..-2, температура воздуха днем +8..+15.

 

В четверг 30 сентября - переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +1..+7, на большей части территории республики на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3; температура воздуха днем +9..+15, в юго-западных районах республики местами до 17 тепла, пишет interfax.by
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