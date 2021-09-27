"Ночью 29 сентября (среда) в отдельных районах республики на почве возможны слабые заморозки 0, -2", - сообщили в Белгидрометцентре.





Ночью 30 сентября (четверг), по информации Белгидромета, заморозки на почве и местами в воздухе ожидаются на большей части территории страны – от нуля до -3.





Во вторник 28 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, отметили в Белгидрометцентре. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1..+7, днем +10..+16.





В среду 29 сентября по республике будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1..+7, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки 0..-2, температура воздуха днем +8..+15.







