Комитет по правам человека ООН опубликовал 7 сентября свое решение по делу Алексея Михалени, расстрелянного в мае 2018 г.





Комитет пришел к выводу, что право Михалени на жизнь было нарушено согласно статье 6 Пакта о гражданских и политических правах, поскольку он был приговорен к смертной казни в результате несправедливого суда.





Автором Обращения, которое было направлено в Комитет в январе 2018 г., является отец Алексея Михалени Аркадий. Документ подготовил координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитник Андрей Полуда.





На момент подачи жалобы Михаленя находился в камере смертников в ожидании расстрела, который в итоге был приведен в исполнение, несмотря на просьбу приостановить приведение в исполнение, пока не будет рассмотрено обращение.





В решении Комитета подчеркивается, что государство-участник нарушило несколько основных прав, предусмотренных Пактом.





В частности, Беларусь нарушила статью 9 (3) Пакта, поскольку решение о заключении под стражу не было незамедлительно рассмотрено судом. Михаленя был задержан 5 марта 2016 года и помещен в следственный изолятор 10 марта, но постановление об этом решении было рассмотрено судом только через одиннадцать месяцев – 8 февраля 2017 года.





Комитет считает, что предоставленные ему факты демонстрируют, что было нарушено право Михалени считаться невиновным, которое гарантировано статьей 14 (2) Пакта. Во время судебных заседаний на него надели наручники и держали в клетке. Он также носил специальную одежду для приговоренных к смертной казни до вступления приговора в законную силу.





Далее Комитет отмечает, что право обвиняемого вызывать и допрашивать свидетелей было нарушено, поскольку несколько экспертов, дававших показания в ходе следствия, не вызывались и не допрашивались в суде.





Среди них эксперты, которые представили ключевые для обвинения заключения, в том числе результаты анализов ДНК, вскрытия и исследования пятен крови.





Комитет также пришел к выводу, что, проигнорировав его просьбу о временных мерах, государство-участник нарушило свои обязательства согласно статье 1 Факультативного протокола.





Еще 1 февраля 2018 года Комитет принял решение о применении временных мер в соответствии с правилом 94 Правил процедуры и попросил государство-участника не приводить в исполнение смертный приговор Михалени, пока его дело рассматривалось Комитетом.





17 июля 2018 г. Комитет получил информацию о том, что Михаленя был расстрелян. 19 июля Комитет потребовал у белорусских властей срочных объяснений по этому вопросу, обратив внимание государства-участника на то, что неисполнение временных мер является нарушением обязательств добросовестно сотрудничать с ООН в соответствии с Факультативным протоколом. Ответа на этот запрос Комитет не получил по сей день.





Комитет напоминает, что государство-участник обязано предоставить автору жалобы надлежащую компенсацию за нарушения, жертвой которых стал его сын. Государство-участник также обязано предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.





"Это очередное решение Комитета по правам человека, в котором не просто отмечено нарушение многочисленных прав, но, что очень важно - нарушение Права на жизнь.





Данное решение засвидетельствовало, что многочисленные процессуальные нарушения в ходе следствия, игнорирование международных договоренностей, расстрел Михалени до рассмотрения Обращения Комитетом еще раз доказывают, что Беларусь не исполняла и не собирается исполнять взятые на себя международные обязательства, а тем более обязательства, связанные с правами человека внутри страны", – заявил координатор кампании “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” Андрей Полуда.





Андрей Полуда убежден, что белорусское общество и далее будет нести на своих плечах бремя “убийства от имени государства”, несмотря на помилование братьев Костевых и на определенную, условно позитивную, риторику властей касательно перспективы отмены смертной казни, которая была в первой половине этого года.







