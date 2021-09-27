Такая вот романтика: 17‑летний витеблянин на первом свидании выстрелил в девушку
17-летний витеблянин выстрелил в ногу 18-летней девушке из пневматического пистолета на первом свидании.
Молодые люди после непродолжительной переписки в социальной сети решили встретиться в пойме реки Витьба. Во время прогулки юноша достал пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшей, сообщает УВД Витебска.
Подозреваемого задержали. Он признал вину, мотив выстрела объяснить не смог.
17:22 27/09/2021
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