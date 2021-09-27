Молодые люди после непродолжительной переписки в социальной сети решили встретиться в пойме реки Витьба. Во время прогулки юноша достал пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшей, сообщает УВД Витебска.





Подозреваемого задержали. Он признал вину, мотив выстрела объяснить не смог.