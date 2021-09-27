Беларусам запретили пользоваться телефонами и наушниками. Но не везде
Соответствующее решение появилось на Национальном правовом интернет-портале.
На Национальном правовом интернет-портале официально опубликовали постановление Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси №21 от 23 июля. В нем вышли обновления правил проезда и перехода через железнодорожные пути.
В новых правилах указано, что при переходе через пути по пешеходным переходам нельзя пользоваться телефонами, наушниками, планшетами, плеерами, роликовыми коньками. А самокаты, велосипеды, скутеры и им подобное нужно катить рядом с собой. Переходить рельсы в капюшоне можно, но это признано опасным.
При приближении поезда следует необходимо отойти от крайнего рельса не менее чем на 2 метра.
Источник: blizko.by
17:07 27/09/2021
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