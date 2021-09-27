На Национальном правовом интернет-портале официально опубликовали постановление Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси №21 от 23 июля. В нем вышли обновления правил проезда и перехода через железнодорожные пути.

В новых правилах указано, что при переходе через пути по пешеходным переходам нельзя пользоваться телефонами, наушниками, планшетами, плеерами, роликовыми коньками. А самокаты, велосипеды, скутеры и им подобное нужно катить рядом с собой. Переходить рельсы в капюшоне можно, но это признано опасным.





При приближении поезда следует необходимо отойти от крайнего рельса не менее чем на 2 метра.







