Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.





Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь он должен быть дома только с 23:00 до 06:00.





Как сообщает Суспільне, с Антоненко сняли электронный браслет.





Также двум другим подозреваемым продлили меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личным обязательством, а Юлия Кузьменко — под ночным домашним арестом.





Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.





В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.





В деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. По ним материалы выделили в отдельное производство.





Основатель "Белорусского партизана" журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.











