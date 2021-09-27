Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения главному подозреваемому
Шевченковский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить Антоненко круглосуточный домашний арест. Теперь он должен быть дома только с 23:00 до 06:00.
Как сообщает Суспільне, с Антоненко сняли электронный браслет.
Также двум другим подозреваемым продлили меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личным обязательством, а Юлия Кузьменко — под ночным домашним арестом.
Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.
В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
В деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. По ним материалы выделили в отдельное производство.
Основатель "Белорусского партизана" журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.
Источник: nv.ua
16:15 27/09/2021
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