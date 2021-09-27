"Равноправие" языков: сколько законов на самом деле издаются по-беларуски
Соосновательница инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная сделала официальный запрос и выяснила, сколько именно законодательных актов в Беларуси издаются на беларуском языке.
В письме руководства Национального центра правовой информации, который входит в структуру президентской администрации и аккумулирует совокупность «Законодательство Республики Беларусь», «Решения органов местного управления и самоуправления», «Международные договоры», констатируется: по состоянию на 10 сентября в эталонном банке данных размещено 195.130 нормативных правовых актов, 2.729 из которых приняли (издали) на белорусском языке.
Таким образом, от общего количества белорусскоязычный документооборот составляет всего 1,4%, пишет Радио «Свобода». И то это преимущественно стационарные бланки наградных писем, направления в служебные поездки и т.д. А действительно важных актов по-беларуски вряд ли наберется и под сотню, сетует Алина Нагорная, добавляя, что с каждым годом ситуация только ухудшается.
Для сравнения она приводит цифру, к которой апеллировал Конституционный суд в 2014 году — тогда доля таких актов превышала 3%.
— Нават за савецкім часам усе законы выдаваліся на дзьвюх мовах. І тое, што цяпер беларусы ня могуць атрымаць прававую інфармацыю на роднай мове, гэта дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы, а таксама парушэньне дзяржавай артыкулу 17 Канстытуцыі Беларусі. Дзяржаўная мова — мова, на якой мусіць быць усё: прававыя акты, адукацыя, войска, дамовы, тэлебачаньне, этыкеткі ў крамах, квіткі ў транспарце. І нават калі дзьве дзяржаўныя мовы, усё ў абавязковым парадку робіцца на дзьвюх мовах, ніхто ня мае права ігнараваць нейкую адну.
Источник: the-village.me
15:13 27/09/2021
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