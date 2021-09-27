Около 2 тысяч заболевших и не менее 10 умерших ежедневно только согласно официальным отчетам, вновь открытые отделения для больных COVID и приостановка профосмотров в поликлиниках — признаки новой волны заболеваемости налицо.





И при этом — всего лишь 16% полностью вакцинированных граждан. Почему белорусы отказываются от прививок и как переломить эту тенденцию?





Михаилом Дорошевичем Вместе с медиаэкспертом Завтра твоей страны анализирует основные моменты исследования «Медиапотребление в период пандемии COVID-19», проведенного Baltic Internet Policy Initiative (BIPI).





Исследование проводилось среди интернет-аудитории в августе 2021 года. Выборка составила 1208 человек в возрасте 18-74 лет, которые проживают в Беларуси. Ошибка репрезентативности 3%.





1.Что стало известно в ходе исследования?

Главный и самый очевидный факт — белорусы в большинстве своем (59%) не готовы прививаться. Готовность вакцинироваться выразили лишь 36% опрошенных.





Кстати, число «отказников» меньше среди тех, кто переболел COVID — 52%. Среди не болевших эта цифра составляет 60%. Но наибольшая доля не желающих вакцинироваться в группе тех, кто не знает, болел ли он — 66%.





Большинство тех, кто не готов вакцинироваться, опасаются побочных эффектов (61%). Далее в рейтинге причин отказа идут недоверие к вакцине как таковой (39%), неспособность вакцины защитить от новых штаммов (38%), нет доверия доступным вакцинам (38%), нет доверия власти (31%).





2. Кто он — человек, не желающий вакцинироваться?

Исследование охватывало гендерные, возрастные, профессиональные и поведенческие характеристики респондентов.





Например, в профессиональном плане наибольшими противниками прививок оказались рабочие без специальной квалификации (71,1%), служащие, офисные работники (69,2%), домохозяйки/домохозяева (62,1%).





Среди женщин и мужчин примерно одинаковое количество тех, кто не доверяет вакцинированию — 60 и 57% соответственно.





А вот зависимость ответов от возраста куда показательнее.





Наибольшее число противников вакцинации в возрастной группе 35-44. Респонденты за 45 все менее склонны к ковид-диссидентству, и чем старше возрастная группа, тем меньше антипрививочников.





Также тренд зависимости от возраста очень четко виден в разрезе выбора причин отказа от вакцинации.





Например, среди тех, кто не доверят доступным в Беларуси вакцинам, среди респондентов в возрасте 18-24 года этот вариант выбрали 51%. А у старшей возрастной группы 50-74 года этот вариант отметили только 24%.





Опять же страх побочных эффектов: его признали 64% людей в возрасте 18-24 года, тогда как в старшей возрастной группе этот момент беспокоит 57%.





Недоверие к власти становится причиной отказа от вакцинации для 41% молодых людей и для четверти пожилых.





А то, что вакцина не защищает от новых штаммов, оказалось важным фактором для людей в возрасте 25-34 лет (45%). И 46% людей из этой же возрастной категории не доверяют вакцине как таковой.





3. Почему вакцине не доверяют?

— Все сработало в комплексе, — полагает Михаил Дорошевич. — Прежде всего отмечу, что очередной рост заболевших в последние недели, возможно, скорректировал картину. Но главное остается неизменным: у нас не было и нет выстроенной коммуникационной стратегии со стороны государства в части популяризации вакцинирования.





А когда информационное поле внутри страны свободно, человек, желающий получить информацию, ищет ее на самых разных площадках. Плюс публикации о негативных побочных эффектах вакцин, одобренных ВОЗ, спровоцировали обратный эффект: люди стали опасаться «побочки» от вакцин, доступных в Беларуси.





4. Мог ли отказ властей признавать проблему COVID-19 в самом начале пандемии спровоцировать у людей недоверие ко всему, что государство транслирует о коронавирусе сейчас, и как следствие — нежелание вакцинироваться?





— Недоверие к власти есть, но это не главная причина отказа от вакцинации, это видно из графиков. Мне кажется, неэффективно тратить ресурсы на бесконечное возвращение в прошлое, необходимо сконцентрироваться на текущем моменте и на задачах для завтра.





Важно качественно обработать те данные, что у нас уже есть. Например, выделить целевые группы — в нашей ситуации это логично делать в привязке к возрасту.





Далее нужно обратить внимание на источники информации, из которых представители каждой возрастной группы черпали данные о COVID-19.





— Здесь прекрасно виден тренд, как в зависимости от возраста растет важность телевидения как основного источника информации о коронавирусной пандемии с 17% (респонденты в возрасте 18-24 года) до 43% (респонденты в возрасте 55-74 года).





С другой стороны, почти у половины (47%) молодой аудитории основной источник информации — это социальные сети. У группы 25-34 года интернет-СМИ основной источник информации у 58%, — отмечает Михаил Дорошевич.





С точки зрения корреляции источников информации о COVID-19 и влиянии на готовность вакцинироваться мы получаем, что телевидение и официальные сайты являются наиболее эффективными.





Следовательно, надо учитывать популярные среди разных возрастных категорий каналы информации и честно, подробно рассказывать о действии, необходимости, возможностях всех одобренных ВОЗ вакцин, — заключает эксперт.





5. Насколько официальные ведомства способны к такой полномасштабной информационной кампании? Или к задаче должно подключиться гражданское общество?

— Безусловно, эта наша общая задача. Есть люди, которые доверяют государственным медиа, есть — которые не доверяют. Человек независимо от своих взглядов должен иметь возможность получить на той площадке, авторитетность которой он признает, полную и достоверную информацию в отношении вакцинации.





Привить население страны — это задача на сегодня является стратегической. Желательно достижение уровня вакцинации 70-80% взрослого населения. Но это будет возможно лишь в случае, если решать ее мы будем все вместе.