По информации пресс-службы Минздрава двумя дозами вакцины привились:





- в Минске — более 351, 4 тысяч человек;





- в Гомельской области — более 279,5 тысяч;





- в Брестской области — более 193,1 тысяч;





- в Минской области — более 183, 9 тысяч;





- в Могилёвской области — более 178, 6 тысяч;





- в Гродненской области — более 169, 6 тысяч;





- в Витебской области — более 166,1 тысяч.



