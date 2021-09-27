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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минздрав утверждает: более 1,5 миллионов беларусов прошли полный курс вакцинации

Первую дозу вакцины против коронавируса получили более 2,009 миллионов беларусов, а полный курс вакцинации прошли более 1,571 миллионов человек.

По информации пресс-службы Минздрава двумя дозами вакцины привились:

- в Минске — более 351, 4 тысяч человек;

- в Гомельской области — более 279,5 тысяч;

- в Брестской области — более 193,1 тысяч;

- в Минской области — более 183, 9 тысяч;

- в Могилёвской области — более 178, 6 тысяч;

- в Гродненской области — более 169, 6 тысяч;

- в Витебской области — более 166,1 тысяч.
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