+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ВОЗ собрала новую команду для расследования происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала новую рабочую группу из 20 ученых, чтобы возобновить расследование происхождения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal.


В новую команду ученых войдут специалисты в области лабораторной безопасности, биозащиты, генетики и болезней животных. Исследования будут проводиться на территории Китая и нескольких других стран.

Научно-консультативная группа по происхождению новых патогенов будет функционировать на постоянной основе. Она будет расследовать вспышки заболеваний и выявлять опасную деятельность людей, которая может привести к появлению новых болезней. 

Предыдущая группа ученых посетила Ухань, где, предположительно, появился COVID-19, и рекомендовала китайским исследователям проанализировать банки крови и дополнительно изучить самые ранние случаи заболевания. Китай не сообщил о проделанной работе, а первоначальная рабочая группа ВОЗ была расформирована.

На возобновлении расследования настояли официальные лица администрации Джо Байдена, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен. Найти причины происхождения коронавирусной инфекции необходимо до того, как образцы крови первых жертв коронавируса станут непригодными для изучения. 

Также в течение нескольких месяцев правительство Китая требовало от генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса провести расследования на территории не только КНР, но и, например, Италии и США.

Ранее предыдущая команда расследования заявляла, что предоставленных китайскими учеными сведений оказалось недостаточно для окончательных выводов о происхождении COVID-19.

Согласно совместному отчету китайских ученых и ВОЗ, опубликованному в марте по итогам миссии в городе Ухань, коронавирус, скорее всего, передался от диких животных к человеку через промежуточное звено. 

По мнению экспертов, вирус, предположительно, сначала распространился среди одной популяции животных, послужившей естественным "резервуаром", в котором коронавирус смог мутировать, а затем преодолел межвидовой барьер и получил способность заражать людей.
Источник: smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]