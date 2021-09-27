Смертельное ДТП на МКАД: подробности

«По предварительным данным, около 14 часов 30 минут 26 сентября на 19-ом километре внутреннего кольца МКАД произошло столкновение сидельного тягача MAN, автомобилей Mercedes, Honda и Citroën», – рассказали подробности в СК.





В результате удара Citroën загорелся.





«Водитель и трое пассажиров указанного автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Личность погибших устанавливается», – добавили в СК.





Тем временем в УГАИ ГУВД Мингорисполкома добавили, что грузовик протаранил три легковушки, стоявших в средней полосе.





«По предварительной информации, в районе 19-го км внутреннего кольца МКАД в средней полосе остановились три автомобиля "Ситроен", "Хонда" и "Мерседес". У последнего заклинило колесо, дальше двигаться он не мог.





В это время 49-летний водитель грузового "МАН", не успев затормозить, протаранил стоявшие иномарки. От удара "Хонду" вынесло за пределы проезжей части и легковушка врезалась в отбойник, а "Ситроен" загорелся.





Водитель и трое пассажиров "Ситроена" погибли. Личность погибших устанавливается», – рассказали в ГАИ.





Пассажиры «Хонды» с незначительными травмами доставлены в больницу для обследования.





По факту смертельной аварии проводится проверка.



