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Смертельное ДТП на МКАД: подробности

Четыре автомобиля столкнулись в воскресенье, 26 сентября, на 19-м километре внутреннего кольца МКАД в Минске. В результате водитель и пассажиры одной из машин погибли, сообщал накануне Следственный комитет

«По предварительным данным, около 14 часов 30 минут 26 сентября на 19-ом километре внутреннего кольца МКАД произошло столкновение сидельного тягача MAN, автомобилей Mercedes, Honda и Citroën», – рассказали подробности в СК.

В результате удара Citroën загорелся.

«Водитель и трое пассажиров указанного автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Личность погибших устанавливается», – добавили в СК.

Тем временем в УГАИ ГУВД Мингорисполкома добавили, что грузовик протаранил три легковушки, стоявших в средней полосе.

«По предварительной информации, в районе 19-го км внутреннего кольца МКАД в средней полосе остановились три автомобиля "Ситроен", "Хонда" и "Мерседес". У последнего заклинило колесо, дальше двигаться он не мог. 

В это время 49-летний водитель грузового "МАН", не успев затормозить, протаранил стоявшие иномарки. От удара "Хонду" вынесло за пределы проезжей части и легковушка врезалась в отбойник, а "Ситроен" загорелся. 

Водитель и трое пассажиров "Ситроена" погибли. Личность погибших устанавливается», – рассказали в ГАИ.

Пассажиры «Хонды» с незначительными травмами доставлены в больницу для обследования.

По факту смертельной аварии проводится проверка.
Источник: KP.BY
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