Политзаключенную Наталью Херше переводят в тюрьму
Политзаключенную Наталью Херше переводят из исправительной колонии в тюрьму. Об этом сообщил «Радыё Свабода» брат Натальи Геннадий Касьян.
Дело об изменении условий режима Херше рассматривалось в суде Железнодорожного района Гомеля 24 сентября. Как сказали Геннадию в суде, было принято решение о переводе Натальи в тюрьму.
Сейчас Наталья отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Гомеле. За время заключения она попадала в штрафной изолятор и помещение камерного типа.
Наталья Херше – гражданка Беларуси и Швейцарии. В декабре прошлого года она получила 2,5 года колонии за то, что на одном из женских маршей сорвала с омоновца балаклаву.
11:12 27/09/2021
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