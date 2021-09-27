



Дело об изменении условий режима Херше рассматривалось в суде Железнодорожного района Гомеля 24 сентября. Как сказали Геннадию в суде, было принято решение о переводе Натальи в тюрьму.





Сейчас Наталья отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Гомеле. За время заключения она попадала в штрафной изолятор и помещение камерного типа.





Наталья Херше – гражданка Беларуси и Швейцарии. В декабре прошлого года она получила 2,5 года колонии за то, что на одном из женских маршей сорвала с омоновца балаклаву.