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Политзаключенную Наталью Херше переводят в тюрьму

Политзаключенную Наталью Херше переводят из исправительной колонии в тюрьму. Об этом сообщил «Радыё Свабода» брат Натальи Геннадий Касьян.


Дело об изменении условий режима Херше рассматривалось в суде Железнодорожного района Гомеля 24 сентября. Как сказали Геннадию в суде, было принято решение о переводе Натальи в тюрьму.

Сейчас Наталья отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Гомеле. За время заключения она попадала в штрафной изолятор и помещение камерного типа.

Наталья Херше – гражданка Беларуси и Швейцарии. В декабре прошлого года она получила 2,5 года колонии за то, что на одном из женских маршей сорвала с омоновца балаклаву.
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