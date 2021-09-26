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Жители Швейцарии поддержали на референдуме легализацию однополых браков

В Швейцарии прошел общенациональный референдум по вопросу о легализации однополых браков, сообщает Reuters.

За внесение в законодательство поправок, разрешающих такие браки, проголосовали 64,1% участников референдума.

Кроме того, жители Швейцарии поддержали право на усыновление для однополых пар. Женатые лесбийские пары смогут заводить детей с помощью искусственного оплодотворения.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 июля 2022 года, сообщает швейцарская телекомпания RTS.

С 2007 года однополые пары в Швейцарии могут заключать так называемое зарегистрированное партнерство. Но оно не уравнивает их в правах с традиционными семьями — например, не дает права усыновлять детей.

В 2020 году парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков. Но против этого выступили две консервативные партии. Они добились вынесения вопроса на референдум.

На данный момент однополые браки разрешены в 28 странах мира, большинство из которых расположены в Западной Европе. Впервые такие союзы легализовали Нидерланды в 2001 году.
Источник: meduza.io
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