За внесение в законодательство поправок, разрешающих такие браки, проголосовали 64,1% участников референдума.





Кроме того, жители Швейцарии поддержали право на усыновление для однополых пар. Женатые лесбийские пары смогут заводить детей с помощью искусственного оплодотворения.





Планируется, что поправки вступят в силу с 1 июля 2022 года, сообщает швейцарская телекомпания RTS.





С 2007 года однополые пары в Швейцарии могут заключать так называемое зарегистрированное партнерство. Но оно не уравнивает их в правах с традиционными семьями — например, не дает права усыновлять детей.





В 2020 году парламент Швейцарии одобрил законопроект, разрешающий официальное оформление однополых браков. Но против этого выступили две консервативные партии. Они добились вынесения вопроса на референдум.





На данный момент однополые браки разрешены в 28 странах мира, большинство из которых расположены в Западной Европе. Впервые такие союзы легализовали Нидерланды в 2001 году.