Директор Pfizer сделал прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Возвращение к нормальной жизни произойдет в течение года после пандемии коронавируса, при этом могут понадобиться ежегодные прививки.
Такой прогноз дал генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла, сообщает CNBC.
"Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок", – уточнил Бурла.
Он считает, что прививку от коронавируса, вероятно, людям придется делать каждый год.
"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", – добавил он.
Прогноз Бурлы о том, когда возобновится нормальная жизнь после пандемии, аналогичен тому, который дал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель, отмечает KP.BY.
"На этот день, я полагаю, через год", – ответил Бансель, когда его спросили о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
10:25 27/09/2021
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