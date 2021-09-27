Такой прогноз дал генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла, сообщает CNBC.





"Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок", – уточнил Бурла.





Он считает, что прививку от коронавируса, вероятно, людям придется делать каждый год.





"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", – добавил он.





Прогноз Бурлы о том, когда возобновится нормальная жизнь после пандемии, аналогичен тому, который дал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель, отмечает KP.BY





"На этот день, я полагаю, через год", – ответил Бансель, когда его спросили о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.







