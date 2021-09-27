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В Минске будут судить членов ОПГ, у которых изъяли более 20 кг наркотиков и психотропов

В Минске перед судом предстанут восемь членов преступной группировки, в том числе россиянка, занимавшиеся наркоторговлей, сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в понедельник.

"Прокуратура Центрального района г.Минска направила в суд уголовное дело в отношении шести мужчин и двух женщин в возрасте от 17 до 33 лет – им инкриминированы незаконный с целью сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенный в составе организованной группы. Одной из них – незаконное перемещение таких субстанций через Государственную границу Республики Беларусь", - проинформировали правоохранители.

Члены ОПГ занималась продажей психоактивных субстанций через интернет, у каждого была своя роль, указания передавались через мессенджер Telegram.

"Одна из обвиняемых – гражданка Российской Федерации – 6 апреля 2021 года приобрела на территории России особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, которые впоследствии перевезла в Беларусь", отметили в прокуратуре.
 
По месту жительства и в автомобилях обвиняемых правоохранители обнаружили и изъяли более 14 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина, более 22 тыс. таблеток, содержащих в своем составе MDMA, более 5 кг гашиша, не менее 330 граммов марихуаны, не менее 290 граммов кокаина.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу.
Интерфакс
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