Фото: Павел Садовский





А вот у людей постарше в одно мгновение оживает картинка N-давности, как на летних каникулах здесь собирались пионеры со всех уголков Беларуси, держа в руках путевку в тот самый лагерь «Зеленое», пишет Realt.by. В 2018 компания крупного бизнесмена Алексея Савчука выкупила бывший пионерский лагерь на аукционе и рассказала, что на его месте построят большой медицинский спа-центр. Но, кажется, планы поменялись. Между деревьями растут веревочные трассы, появляются площадки для лазертага. О том, чем сегодня привлекает это место, рассказал один из партнеров владельца, руководитель Adventure park. Нам удалось поговорить и с бывшим директором лагеря, который здесь же и живет, охраняя наследие пионерского прошлого.





Немного предыстории: открылся пионерский лагерь «Зеленое» в конце 70-х в Ждановичском сельсовете рядом с Минским морем. Он находился под контролем «Стройтреста» № 4 и проработал около 40 лет. В 2006 году лагерь навсегда закрыл свои ворота для молодых белорусов. С того момента здания сдавали в аренду под разные нужды. Лишь в 2017 году было принято решено выставить «Зеленое» на аукцион.





Лот ушел с молотка в следующем году и то с третьего раза. Новым владельцем 20 зданий и земельной площади в 4,5 гектаров с правом аренды на 30 лет стала специализирующаяся на недвижимости компания «АЛС-Инвест». Лагерь им достался за 727 тысяч белорусских рублей.





Компания «АЛС-Инвест» связана с бизнесменом Алексеем Савчуком, который является соучредителем Горецкого пищевого комбината, ООО «Акдимол», СООО «Белсыр» и ОАО «Молочные горки». Помимо этого, Савчук занимает должность председателя Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств. Он занимает 29 позицию в рейтинге «Ежедневника» самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси 2021 года.





Предполагалось, что там будет создана спортивно-тренировочная база для Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств. Год назад компания рассказала, что построит на месте бывшего лагеря медицинский спа-центр, где предусмотрен бассейн под открытым небом, гостиничные номера, спортивные залы. Но проект был тогда приостановлен «Минскстроем» (который является продавцом лагеря), так как, по мнению концерна, были неправильно выполнены условия аукциона.









На месте бывшего лагеря строится один из самых больших веревочных городков в Беларуси

С того момента прошел год и все, что происходит на территории ранее существовавшего пионерского лагеря, не напоминает строительство медицинского центра. У входа стоит танк, люди расставляют декорации, в тихой зоне между деревьями натянуты гамаки, а в самом дальнем углу развивается веревочный городок. Он появился здесь 20 июня, а уже является одним из самых крупных в своем роде парков.









— У нас 6 трасс, троллей на 150 метров и скалодром с 4 путями — это базовая комплектация парка. Скоро появятся две семейные трассы. Сейчас идет процесс строительства, — рассказывает Валерий Мочанский, директор Adventure park. — Посетителей привлекает не только веревочный городок, но и пейнтбол с лазертагом. Рядом с ними возводится тир из 5 составляющих: страйкбол, ножи и топоры, лук, пневматика и пейнтбольный тир. В ближайшем будущем поставим и батутную арену.









Валерий в прошлом парашютист и уже руководил несколькими пейнтбольными клубами. В бывший лагерь «Зеленое» предпринимателя пригласили как партнера.





— Совместно стремимся создать хорошее место для отдыха. Конечно, начинать бизнес в пандемию страшно, но что делать, не сидеть же дома? Мне нравится работать на природе, это действительно любимая работа для меня и сотрудников, — признается директор парка. — Аттракционы будут занимать треть леса. Изменим и назначение некоторых строений. Например, от водонапорной башни останется только остров, который демонтируют под скалодром и ролл глайдер. А вместо деревянной постройки появится беседка с лаунж зоной и гамаками.

















Со временем заработает и полноценное кафе. Оно будет располагаться в одном из корпусов. Пока же посетители могут взять кофе на вынос в небольшом ларьке или устроиться в беседках, где можно сделать пикник и пожарить шашлык.





Валерий уверяет, что подобный бизнес — очень затратный, ведь хороший парк стоит огромных денег.





— Мы посчитали, что прибыль появится лишь через два года. В интернете пишут, что затраты окупаются за три месяца, но это неправда. Так строители подобных парков продают свои услуги, мол, «мы знаем как легко и быстро заработать». Мы же основали собственную строительную компанию в этой сфере, — рассказывает Валерий. — Вообще в Беларуси веревочных городков довольно много, но хорошие можно пересчитать по пальцам. В основном предприниматели возводят 1−2 трассы. Это обусловлено дороговизной оборудования и тем, что мало кто может построить качественную и безопасную дорогу. К весне у нас откроется 8−10 трасс и таким количеством может похвастаться только парк в Вилейке и Гродно.





Бизнесмен часто посещает отраслевые выставки и отмечает, что сфера развлечений в Беларуси сильно отстает не только в предложении, но и сервисе, поэтому строительство парка никогда не закончится, а будет только насыщаться и меняться в соответствии с трендами.





О том, что планировали возвести на территории бывшего лагеря «Зеленое» раньше Валерий не знает. Но уверяет, что сносить старые постройки никто не будет. Наоборот, эту уникальную советскую архитектуру хотят восстановить и «экологично интегрировать аттракционы в атмосферу детского лагеря». В отреставрированных корпусах будут квесты, художественные мастерские и банкетные залы.





Изначально под трассы рассматривали лесной островок у самого входа в лагерь. Там сейчас висят гамаки.





— Мой друг, Константин Кротович, один из архитекторов гостиницы Renaissance, сказал мне сохранить эту архитектуру, ведь подобных строений сейчас не найти. Особенно он выделял клуб, который является копией итальянского коттеджа XVI века.





Популярность места подтверждает и то, что здесь часто устраивают фотосессии. Старомодные фасады привлекают внимание и со стороны киноиндустрии. На этот раз снимали картину про концлагерь во времена Второй мировой войны.





Клуб лагеря «Зеленое»





По словам Валерия, о лагере часто говорят и посетители парка.





— Складывается впечатление, что здесь отдыхало пол Минска. Мой друг приезжал сюда несколько раз и помнит даже директора лагеря, нашего Ивана Ивановича.





Это сейчас 82-летний Иван Иванович работает сторожем, но мало кто знает, что более 30 лет он руководил одним из самых популярных пионерских лагерей. Еще в начале 70-х он приехал в «Зеленое» как заведующий хозяйством, а уже через пять лет дорос до директора. На его глазах прошла вся история «Зеленое»: от самого открытия до последней смены в 2006 году. Но даже после закрытия, он ни разу не покинул лагерь. И вот уже 50 лет Иван Иванович верен этому месту, который теперь называет домом. И лишь его воспоминания возвращают жизнь в старые стены заброшек.









Мужчина отдал лагерю свои лучшие годы. Здесь выросли его дети, прошла их с женой молодость.





— Когда мне предложили остаться в качестве охранника, я понимал, что не смогу работать вахтовым методом, так как жена нуждается в присмотре. Тогда нам выделили комнату в одном корпусе. Каждый день проводим на свежем воздухе. Только все равно за продуктами нужно ездить в Минск. Теперь все здесь по-настоящему стало мне домом, — рассказывает о своей жизни Иван Иванович и признается, что о другом месте работы даже не думал. — Не знаю, как бы привык к другому месту. Я старался делать лагерь с каждым годом все лучше. Например, сделал перепланировку, чтобы как можно больше детей смогли сюда приехать, построил два дополнительных здания. На смену приезжало до 900 детей.





Изначальные условия не позволяли детям и взрослым отдыхать одновременно. По нормам пришлось расширить столовую. В одном здании сделали две кухни, разделили складские помещения, холодильники и залы. Только после этого в «Зеленое» могли приезжать всей семьей.





— Забавно было, когда дети руководили лагерем. День самоуправления устраивали каждую смену. Дети поднимали взрослых, вели на зарядку, издевались над нами, — смеется Иван Иванович. — Ребята были в восторге от игры «Зарница». Мы приглашали солдат из воинской части. Подъем ночью по тревоге, поиски знамени, оборона… Ох, как им было весело. Целый день были этим заняты.





По словам мужчины, корпуса построили задолго до появления лагеря. До этого здесь был круглосуточный детский сад, а рядом находились дачи министров БССР.





— На момент моего приезда уже год существовал санаторий-профилакторий от «Строительного треста» № 4. Здесь было хорошее медицинское обслуживание, даже зубы лечили, — вспоминает Иван Иванович. — Раньше корпуса числились как военные пункты на случай бомбежки города. Мы даже расположение дверей и окон менять не имели право.





О закрытии лагеря Иван Иванович говорит с сожалением в голосе и пытается найти этому верное объяснение. По его мнению, одной из причин стало строительство трассы, которая приблизилась к лагерю на 50 метров.





— Щит не поставили, значит уже не рассматривали, что лагеря будут продолжать работать и дальше. Ведь закрыли не только наш, но и лагеря от министерства финансов, Станкостроительного завода имени С. М. Кирова, «Коммунарки», — делает выводы бывший директор «Зеленое». — Были и финансовые проблемы. Руководители стройтреста говорили тогда так: «На содержание лагеря и санатория уходили сэкономленные средства, которые могли пойти кому-то на зарплату, помощь матерям-одиночкам». Каждый год приезжали рабочие и готовили лагерь к сезону, а это огромные деньги. Профкомы, на мой взгляд, начали избавляться от такого груза.





После закрытия лагерь висел «мертвым грузом на шее» у «Стройтреста». Некоторое время в корпусах жили строители, которые возводили дорогу. Позже останавливались представители Пинского водоканала, что углубляли водохранилище. 5 лет на территории лагеря проживали около 900 строителей, строящих ТЦ Galleria Minsk. Турецкий холдинг Rönesans арендовал для них корпуса и обустроил их для жизни: провели отопление, установили новые санузлы, в комнатах поставили двухъярусные кровати.





А после — тишина и переход «Зеленое» под крыло Минскстроя, несколько аукционов и новый владелец.





— Смотрю на все это и щемит сердце. Лагеря гибнут, но приятно, что Виталий Анатольевич нацелен восстановить внешний облик места. Я видел планы и, знаете, выглядит все привлекательно. Если бы не коронавирус, то гораздо больше было бы сделано.









Одна из поздних построек в лагере. Инициатором строительства стал Иван Говорко, будучи директором. В одной из комнат он сейчас проживает с женой

Ивану Ивановичу отрадно, что сюда приезжают дети. Это напоминает ему былые времена.





— Дети стали более развитыми. Им все интересно: куда-то залезть хочется, что-то покрутить. Конечно, они не будут соблюдать те правила, что безоговорочно выполнялись в лагере. Сейчас вряд ли можно заставить ходить кого-то с пионерским галстуком, — смеется мужчина.





Уходить на отдых Иван Говорко не думает. Говорит, что пока есть силы, будет работать. А в такой хорошей форме помогают оставаться постоянные физические нагрузки.





— С малых лет картошку копал, сено косил, серпом жито жал. Вам, молодым, начинать уже поздно, — шутит Иван Иванович.