



Около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше за последнее время, заявил президент этой страны Анджей Дуда в ООН. Белорусы уезжают в Украину, Литву и другие страны. Чем грозит массовая потеря человеческого капитала и как вернуть людей на родину, разбирались Naviny.by.

Польша

С трибуны ООН Дуда 21 сентября говорил о Беларуси, социально-политическом кризисе и сотнях политических заключенных в нашей стране. Среди прочего он сказал: «Я говорю все это как лидер страны, где почти 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов».





Оценивая масштабы эмиграции в Польшу, аналитик Украинского института будущего белорус Игорь Тышкевич предложил обратиться к официальной польской статистике, согласно которой 33 146 белорусов имеют вид на жительство в Польше, а всего по разным основаниям находится в этой стране около 70 тысяч человек из Беларуси, большинство въехали в первой половине 2021 года.









Польша, отметил Тышкевич в комментарии для Naviny.by, планомерно занимается поддержкой трудовой миграции. Десять лет назад для белорусов были упрощены механизмы получения разрешен я на работу и проживание, так как наша страна вошла в список из шести государств, чьи мигранты сочтены полезными для Польши. В результате значительно увеличился поток сезонных рабочих в эту страну из Беларуси.









К тому же Польша не впервые поддерживает белорусов, уезжающих из страны по политическим мотивам. Тышкевич в этой связи напомнил о поддержке репрессированных студентов в рамках программы Калиновского, созданной еще после выборов 2006 года.





Меж тем эксперт подчеркивает, что надо различать эмиграцию экономическую и эмиграцию по политическим мотивам в Польшу: «Думаю, что политические мигранты — это около 5% из примерно 70 тысяч человек. Люди теперь получают гуманитарные визы Польши, потому что других практически не выдают. Тех, кто планировал работать в Польше, но из-за ковида просидел год дома, не уехал, очень много. И они тоже получают гуманитарные визы».

Литва

Более девяти тысяч белорусов обратились за временным видом на жительство в Литве в период с 1 августа 2020 по 15 февраля 2021 года. 7490 человек уже получили его, сообщил Департамент миграции при МВД Литвы.





Однако и до прошлогодних событий белорусы достаточно активно уезжали в Литву. Так, с 2017 года по 2019 год количество белорусов, получивших вид на жительство в Литве, увеличилось более чем в два раза (в 2017-м — 2714, в 2019-м — 6338).





Это объясняется, среди прочего, миграционной политикой Литвы. Там есть программа для ИТ-специалистов, упрощены процедуры получения права на работу в промышленном секторе экономики. Литве действительно нужны рабочие руки, говорит Тышкевич: «Миграционная квота на 2021 год — 32 200 человек, известно о 12 850 свободных местах, на которые могут претендовать мигранты из Беларуси».

Украина

За период с 1 августа 2020 по 1 июня 2021 года постоянный вид на жительство в Украине получили 662 гражданина Беларуси. Еще 2772 белоруса получили временный вид на жительство. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос LB.ua.





Белорусы могут находиться в Украине 180 дней без вида на жительство, а штрафы за нарушение режима пребывания невысокие. Так что посчитать белорусов в этой стране очень проблематично.





По данным Погранкомитета Украины, с августа по декабрь 2020-го украинскую границу пересекли более 70 тысяч белорусов. Тышкевич полагает, что далеко не все из них остались в Украине, многие приезжали, например, на новогодние праздники. По оценкам эксперта, в эту страну переехало около четырех тысяч человек.

Россия

Из Беларуси в Россию, по данным Росстата, в 2020 году прибыло 14 536 человек против 18 366 в 2019 году.





Комментируя данные по миграции, академический директор BEROC Катерина Борнукова отметила, что мы никогда не узнаем, сколько белорусов покинули страну из-за социально-политического кризиса на родине. Сейчас нет публичной информации Белстата ни о миграционных потоках (убывших, прибывших в Беларусь), ни других демографических данных:





«Это отражение происходящих в Беларуси процессов во всех областях жизни, когда государство полностью закрывается от людей по всем конфликтным вопросам».





Граница России с Беларусью открыта, поэтому, к слову, через нее много людей выехало в Украину и другие страны, причем экстренно. Снижение потока белорусских мигрантов в Россию Борнукова объяснила тем, что там действовали жесткие ковидные ограничения.





«Однако, — сказала она, — даже с огрехами учета видно, что Россия не является привлекательной для белорусов. Это авторитарная страна с бесперспективной экономикой. Люди, которые уезжают из Беларуси от авторитарного режима, не выбирают Российскую Федерацию. Можно дискутировать о том, какие ценности близки белорусам, но голосование ногами — самое искреннее и честное».

Что теряет и что приобретает Беларусь от миграционного исхода?





Тышкевич указал на ряд проблем в результате миграционных процессов. Это потеря рабочей силы, человеческого капитала и потенциальная угроза в виде демографических проблем. Даже временное разделение семей, когда, например, отец работает за границей, а семья живет в Беларуси, провоцирует откладывание рождения детей, и это негативно скажется на демографической ситуации в стране, отметил эксперт.





«Еще опасность, — добавил Тышкевич, — когда активные мобильные люди уезжают из страны, меняется качественная структура избирателей. В результате даже если вдруг в Беларуси пройдут демократические выборы, голосовать за демократию уехавшие в стране не будут. Станут ли они отдавать свои голоса за рубежом, будут ли созданы для этого соответствующие условия, — вопрос».





Беларусь несет не столько количественные, сколько качественные потери человеческого капитала, отметила Борнукова.





«Цифры по выбывшим из Беларуси в Украину, Литву не критичные, на макроуровне они не выглядят существенными. Другое дело — 150 тысяч белорусов, о которых говорил Дуда. Это достаточно большая цифра с учетом того, что всего в экономике Беларуси занято около 4 млн 300 тысяч человек. В любом случае потеря работников — это минус ВВП», — сказала экономист.





Также важно понимать, продолжила она, кто уезжает. В прежние годы из нашей страны ехали на подработку те, кто не мог найти работу в Беларуси, жители депрессивных регионов. Сейчас, говорит Борнукова, картина изменилась. Среди эмигрантов много экономически успешных людей, есть предприниматели, айтишники. Уезжают активные, молодые, те, кто имеет свою точку зрения.





«Даже если эти люди в общей массе населения составляют небольшое число, — это значительный подрыв предпринимательского или высокотехнологического человеческого капитала. К тому же этот урон опасен своей отсроченностью, то есть мы потеряем свой потенциал в будущем. Легко проигнорировать процессы, отмахиваться, говорить, что уехали пара тысяч “змагароў”. Однако происходящее может вылиться в то, что Беларусь покажет самый слабый рост в регионе за пять лет», — отмечает эксперт.





Проблема будет только нарастать, потому что сейчас эмиграция во многих случаях эмоциональная, во многих случаях экстренная, но через год-два многие будут уезжать, потому что поймут, что детям ничего хорошего в Беларуси не светит, отметила собеседница Naviny.by. Ведь даже те, кого не коснулись репрессии, «видят, что происходит в стране, и будут с большим желанием искать работу и учебу за рубежом, то есть нельзя исключить, что эмиграция будет только набирать обороты».





Что может дать эмиграция Беларуси? Приобретением для страны может быть сильная диаспора, считает Борнукова. Яркий пример постсоветского региона — Армения, диаспора которой за рубежом очень активна, помогает решать многие вопросы и склоняет мировое сообщество в сторону Армении. Однако, отметила эксперт, если большая часть белорусской диаспоры уехала, спасаясь от действующего режима, рассчитывать на ее помощь, пока в стране та же власть, не приходится.





Тышкевич видит краткосрочный позитивный эффект эмиграции в том, что работающие за рубежом поддерживают свои семьи в Беларуси денежными переводами. По информации Нацбанка, белорусы получили за 2020 год личных переводов из-за рубежа на 375 млн долларов, а за шесть месяцев нынешнего года — на 422,7 млн долларов.

«Каждый месяц промедления дорого обходится белорусскому обществу»

Прежде всего необходима государственная политика в сфере демографии и миграции, считает Тышкевич.





«Сейчас идет борьба за демографический капитал. Те, у кого нет демографической политики, становятся ресурсом для стран, у которых она есть. Госполитика должна быть разработана с учетом конкуренции за человеческий капитал. В странах, где заинтересованы в нашей рабочей силе, сделают все, чтобы создать благоприятные условия для тех специалистов, которых там не хватает. Начинают с привлечения студентов, которые интегрируются, а затем и успешно ассимилируются», — сказал аналитик.





Он обратил внимание на то, что Польша и Литва проводят политику интеграции мигрантов, пытаясь привлечь для переезда семьи: «Если человек ценный специалист, работодатель будет заинтересован в продолжении сотрудничества, даже если тот приехал на сезонную работу. Таким образом, сезонная работа — сито, через которое просеиваются специалисты, нужные люди остаются».





По словам собеседника, «то же хочет сделать Литва. Именно так ведет себя Великобритания в отношении работников из Польши, которых там много. Получается, если это сито вымывает лучших из Беларуси, мы теряем квалифицированных работников. И в какой-то момент даже если придут в Беларусь инвестиции, работать может оказаться некому».





В любом случае людей нельзя одномоментно вернуть или убедить оставаться на родине, поэтому надо думать, как в интересах Беларуси использовать их деньги, считает Тышкевич. Для этого следует создавать, говорит он, «условия, чтобы заработанное за рубежом было выгодно вкладывать в Беларуси. Это позволит закрыть бреши хотя бы на пять лет. Важны и программы поддержки семьи в Беларуси, но они дадут результат только через полтора десятка лет».





Чтобы остановить миграционный поток, людям необходимо дать четкую картину будущего, сказать, когда в стране произойдет трансферт власти, подчеркнула Борнукова.

«Скорее всего, подобных решений нет в природе, но каждый месяц промедления дорого обходится белорусскому обществу. Речь идет не только о миграции, а о разрушении общественных институтов, всей той нормальности, которой мы гордились в Беларуси», — сказала собеседница Naviny.by.





Она также подчеркнула, что белорусы будут смотреть в будущее более оптимистично и, возможно, часть из них останется дома, а не уедет в эмиграцию, если отпустят политических заключенных.