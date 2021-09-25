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Белорус притворился в Польше полицейским и обманул пенсионеров

Таким образом ему удалось одурачить пару пенсионеров в Люблине и выманить у них деньги.

Фото иллюстрационное польской полиции

О задержании 20-летнего гражданина Беларуси сообщила полиция польского города Люблин. Поймали его в Познани.

По информации полиции, пишет 1reg.by, мужчина позвонил пенсионерам, представившись полицейским, и сообщил о ДТП с участием их родственника.
 
Он сказал, что их член семьи может быть отпущен под залог. Пенсионеры поверили выдуманной истории, и достали из своих сбережений 25 тысяч злотых (более 6 тысяч долларов).

Фальшивый офицер полиции приехал и забрал деньги.

Полиция Люблина сообщила, что белоруса задержали на 3 месяца, ему вменяется мошенничество. Лжеполицейскому может грозить до 8 лет лишения свободы.
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