Белорус притворился в Польше полицейским и обманул пенсионеров
Таким образом ему удалось одурачить пару пенсионеров в Люблине и выманить у них деньги.
Фото иллюстрационное польской полиции
О задержании 20-летнего гражданина Беларуси сообщила полиция польского города Люблин. Поймали его в Познани.
По информации полиции, пишет 1reg.by, мужчина позвонил пенсионерам, представившись полицейским, и сообщил о ДТП с участием их родственника.
Он сказал, что их член семьи может быть отпущен под залог. Пенсионеры поверили выдуманной истории, и достали из своих сбережений 25 тысяч злотых (более 6 тысяч долларов).
Фальшивый офицер полиции приехал и забрал деньги.
Полиция Люблина сообщила, что белоруса задержали на 3 месяца, ему вменяется мошенничество. Лжеполицейскому может грозить до 8 лет лишения свободы.
08:46 27/09/2021
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