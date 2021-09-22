



Представитель Государственного комитета по имуществу Виктория Верина в эфире вечерней «Панорамы» на ОНТ рассказала о том, что будет, если собственник дома объявится после продажи, пишет s13.ru со ссылкой на Onliner.by.

Дом за 29 рублей

По словам чиновницы, заброшенные дома в популярных направлениях будут выставляться на аукцион по рыночным ценам, но если торги не принесут результата, то стартовую стоимость снизят вплоть до одной базовой величины. Это касается населенных пунктов, где есть коммуникации и благоустройство. А вот дома, которые находятся в глуши, на торги выставлять не станут:





— На некоторых территориях такие дома сразу будут продаваться за одну базовую величину. Эти территории каждый облисполком определит самостоятельно. Если человек заинтересуется покупкой такого дома, то ему нужно будет обратиться в соответствующий исполнительный комитет по месту нахождения объекта или на сайт исполнительного комитета. Там будет размещена информация обо всех домах, ценах и условиях приобретения, — пояснила Виктория Верина.





«Если бывший собственник объявляется, то он может в судебном порядке потребовать дом обратно»

Кроме того, документ позволяет реконструировать объект недвижимости, если тот находится в аварийном или непригодном для жилья состоянии. Если сделать это не получается, то дом можно и снести, а на месте его построить другой объект недвижимости. Вопрос один: а что, если объявится бывший владелец заброшки? На этот вопрос в Госкомимуществе отвечают так:





— Если бывший собственник объявляется, то он может в судебном порядке потребовать дом обратно. Если к этому моменту объект снесли или реконструировали, то собственник вправе требовать компенсацию стоимости этого дома. Еще один вариант — требовать полноценный жилой дом схожих потребительских качеств в этом населенном пункте или сельсовете, если такой имеется, — отметила Виктория Верина.





Отметим, что в Беларуси насчитали около 7 тыс. пустующих домов.