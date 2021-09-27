В США изобрели вакцину против COVID-19 в виде пластыря
В Стэнфордском университете и Университете Северной Каролины изобрели вакцину против коронавируса в виде пластыря.
Он позволяет вакцинироваться без боли, сообщает The University of North Carolina at Chapel Hill.
Ученые говорят, пишет gazeta.ua, что напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной способен обеспечить лучшую защиту, чем укол.
Исследования проводились на животных. Они показали, что полученный иммунный ответ был в 10 раз сильнее, чем при введении в мышцу руки с помощью иглы.
07:48 27/09/2021
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