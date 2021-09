Он позволяет вакцинироваться без боли, сообщает The University of North Carolina at Chapel Hill.





Ученые говорят, пишет gazeta.ua, что напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной способен обеспечить лучшую защиту, чем укол.





Исследования проводились на животных. Они показали, что полученный иммунный ответ был в 10 раз сильнее, чем при введении в мышцу руки с помощью иглы.