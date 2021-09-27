Уехавшие учителя открыли в Литве частную белорусскую школу
В Литве открылась первая частная белорусская школа и детский сад, где дети могут заниматься на русском и белорусском языках.
Почти все учителя, которые работают в этой школе – граждане Беларуси, которые покинули страну в течение последнего года. Школа ориентирована на детей мигрантов из Беларуси, пишет Смартпресс со ссылкой на “Настоящее время”.
Обучение платное – стоит около 5 тыс. евро в год. Однако основатели школы сейчас ищут возможность предоставлять в будущем и стипендии детям беженцев.
07:26 27/09/2021
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