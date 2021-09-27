







Почти все учителя, которые работают в этой школе – граждане Беларуси, которые покинули страну в течение последнего года. Школа ориентирована на детей мигрантов из Беларуси, пишет Смартпресс со ссылкой на “Настоящее время”.





Обучение платное – стоит около 5 тыс. евро в год. Однако основатели школы сейчас ищут возможность предоставлять в будущем и стипендии детям беженцев.



