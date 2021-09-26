Шок! На МКАД автомобиль сгорел с пассажирами
На МКАД произошло возгорание автомобиля, из-за чего в районе 19-го км внутреннего кольца МКАД образовался затор, сообщает ГАИ Минска.
В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия на МКАД работают следователи, сообщает Следственный комитет. Есть погибшие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В результате на этом участке МКАД в направлении улицы Кижеватова остановлено движение автобусов № 7, 114с, 148с — они временно курсируют по маршруту Игуменский тракт – ул. Денисовская – Южная магистраль – ул. Серова.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
17:23 26/09/2021
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