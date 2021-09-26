В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия на МКАД работают следователи, сообщает Следственный комитет. Есть погибшие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.













В результате на этом участке МКАД в направлении улицы Кижеватова остановлено движение автобусов № 7, 114с, 148с — они временно курсируют по маршруту Игуменский тракт – ул. Денисовская – Южная магистраль – ул. Серова.





Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.







