



По словам Рябова, в последние дни сентября атмосферными процессами будет управлять антициклон с центром над Скандинавией. В понедельник, 27 и 28 сентября прогнозируется туман, также возможны заморозки до -2 градусов.





В среду, 29 сентября, возможен туман и осадки. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов.





В последний день сентября и первый день октября, как рассказал Рябов, будет без осадков. Днем ожидается до 15 градусов тепла со знаком плюс, а ночью – до +8 градусов.





В выходные, 2 и 3 октября, в Беларуси воздух днем прогреется до +12 - +13 градусов. Теплее всего будет в Бресте – до 16 градусов со знаком плюс. Утром в выходные синоптики прогнозируют туман и порывистый ветер.







