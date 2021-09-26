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Утепляться или раздеваться? Рябов рассказал о погоде в первые дни октября

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал, какой будет погода в Беларуси в последнюю неделю сентября. И с какой – начнется октябрь.


По словам Рябова, в последние дни сентября атмосферными процессами будет управлять антициклон с центром над Скандинавией. В понедельник, 27 и 28 сентября прогнозируется туман, также возможны заморозки до -2 градусов.

В среду, 29 сентября, возможен туман и осадки. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов.

В последний день сентября и первый день октября, как рассказал Рябов, будет без осадков. Днем ожидается до 15 градусов тепла со знаком плюс, а ночью – до +8 градусов.

В выходные, 2 и 3 октября, в Беларуси воздух днем прогреется до +12 - +13 градусов. Теплее всего будет в Бресте – до 16 градусов со знаком плюс. Утром в выходные синоптики прогнозируют туман и порывистый ветер.
Источник: KP.BY
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