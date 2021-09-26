+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минздрав: всё больше молодых болеют коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых, заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич во время посещения шестой минской больницы в воскресенье.

"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что - все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) - это непривитые от COVID-19", - цитирует министра ТК Минздрава.

"Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация! Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания", - подчеркнул министр.

Пиневич в воскресенье провел мониторинг работы "красных зон" 6-й больницы Минска. Реанимационные палаты в двух корпусах больницы перепрофилированы в пульмонологические (отделения кардиологии и терапии).

На всю "красную зону" 6-й больницы - два-три пациента, которые прививались против COVID-19 и не нуждаются в лечении в условиях реанимации, отмечают в Минздраве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]