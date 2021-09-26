"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что - все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) - это непривитые от COVID-19", - цитирует министра ТК Минздрава.





"Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация! Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания", - подчеркнул министр.





Пиневич в воскресенье провел мониторинг работы "красных зон" 6-й больницы Минска. Реанимационные палаты в двух корпусах больницы перепрофилированы в пульмонологические (отделения кардиологии и терапии).





На всю "красную зону" 6-й больницы - два-три пациента, которые прививались против COVID-19 и не нуждаются в лечении в условиях реанимации, отмечают в Минздраве.







