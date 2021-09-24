Дарьи Борисенко. материал с таким заголовком на днях был опубликован на сайте районной газеты «Кричевская жизнь» за подписью замглавврача Кричевской ЦРБ по медицинской части





Конкретные цифры не приводятся, но говорится, что «заболеваемость коронавирусной инфекцией находится на достаточно высоком уровне». В материале настойчиво рекомендуют всем жителям Кричевского района сделать прививку от COVID-19.





Похожие материалы один за одним публикуют все районные газеты Могилевской области. Во всех авторы говорят о чрезвычайно высоком уровне заболеваемости и призывают население районов пройти вакцинацию, пишет mogilev.online





Увы, критическая ситуация сейчас не только в Кричеве и не только в Могилевской области, а, судя по тому, что сообщают медики из Минска, по всей стране.





Телеграм-канал медиков "Белые халаты" публикует присланное в канал сообщение медика 10 ГКБ - больница уже второй год работает с ковидными пациентами в постоянном режиме. Как отмечает ТК, медики «десятки» видели самые худшие дни беларуских волн пандемии и, поверьте, им есть что сказать. Так что внимательно его прочитайте и сделайте выводы (орфография и пунктуация авторские):





«Здравствуйте. 10-я больница уже давно работает с ковидом. Я помню как нам было тяжело прошлой осенью, когда было много людей, когда не хватало кислородных точек. Но тогда мы как-то справлялись.





То, что происходит сейчас, даже сравнить нельзя. И мы все понимаем, что это только начало. И с ужасом ждём дальнейшего развития событий. Каждый рабочий день, каждое дежурство - это просто работа на износ.





Для многих стало уже нормой отработать день, остаться на ночь, а потом ещё день обработать. Я не могу сказать насколько больница укомплетована кадрами. Но персонал часто на смене с трудом справляется с таким объёмом работы.





Просто физически невозможно справляться с таким количеством тяжёлых пациентов. Пациенты очень тяжёлые, много молодых. Много температурящих, у которых нам с трудом удаётся сбить температуру. Нас предупредили, что будут закладывать в отделения по полной.





Знаю, что в некоторых отделениях люди лежат в коридорах, где-то под палаты переоборудовали кабинеты. Катастрофически не хватает кислородный точек, концентраторов. И это действительно проблема.





Без увлажненого кислорода для нуждающихся пациентам все наши усилия бесполезны.





Стабильно каждый день умирает от 6 человек и выше, и это только в нашей больнице, в одной из больниц Минска.





Смешно и противно читать статистику МЗ. Практически каждый день огромный поток людей в приемном отделении. Часто бывает что отказываем в госпитализации просто потому что нет мест. Но через пару дней эти отказники обращаются повторно, уже в более тяжёлом состоянии.





И на фоне всего этого какие-то постоянные проверки, требования, прессинг, упрёки в стиле "вы же получаете надбавки", жалобы и недовольство самих пациентов. При такой работе и объеме работы эти надбавки уже не стимулируют, люди выгорают, некоторые уходят, не выдерживают.





А когда ездишь по городу, видишь полное отсутствие мер защиты у людей, ощущение словно работаешь в какой-то параллельной вселенной.





И кстати о вакцинах. За последние пару месяцев, могу говорить только по нашему отделению, было меньше 10 больных ковидом после вакцинации. С интересом следили за течением болезни у них. Болезнь протекала намного легче по клиническим проявлениях, и в разы лучше были анализы в сравнении с невакцинироваными»







































































































