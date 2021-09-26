Среди наркоманов в Беларуси есть дети в возрасте 9-10 лет
Средний возраст приобщения к наркотикам в Беларуси сегодня составляет 13 лет, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Но уже выявлены случаи наркотической зависимости у 9-10-летних детей.
По данным выборочных опросов, 44% мальчиков и 25% девочек пробовали хотя бы раз в своей жизни наркотики и другие психоактивные вещества. Число подростков-наркоманов, которые впервые обратились за медицинской помощью, за последние годы в Беларуси возросло на четверть.
При этом среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет, и темпы роста наркомании в этой среде самые высокие.
15:12 26/09/2021
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