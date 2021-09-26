







По данным выборочных опросов, 44% мальчиков и 25% девочек пробовали хотя бы раз в своей жизни наркотики и другие психоактивные вещества. Число подростков-наркоманов, которые впервые обратились за медицинской помощью, за последние годы в Беларуси возросло на четверть.





При этом среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет, и темпы роста наркомании в этой среде самые высокие.