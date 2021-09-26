



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – таково полное название праздника. Он является одним из 12 главных праздников православной церкви и отмечается 27 сентября.





Именно в этот день православные христиане чтят память обретения Креста Господня.





Что нельзя делать





Оставьте домашние дела: стирку, уборку, шитье.

Не ешьте мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.

Нельзя ходить в лес. Раньше в домах в этот день запирали все двери. Считалось, что в праздник Крестовоздвижения змеи и ящерицы сползаются для гнездования.

Не начинайте важные дела. Существует поверье: не начинай никакого важного дела на Воздвижение Креста, потому что все начатое пойдет прахом.

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Что можно делать





Займитесь заготовкой капусты на зиму.

Позаботьтесь о зимовке корнеплодов. Согласно поверью «На Воздвижение осень лето отодвигает». Нужно прятать все овощи, чтобы они не пострадали от заморозков.

Окропите дом освященной водой для его защиты.





Теперь же православные христиане в искренних молитвах обращаются к Господу перед иконой Воздвижения Креста чтобы:





Справиться с бесплодием, хроническими мигренями;

Вылечить больные кости и суставы, зубную боль;

Избавиться от неизлечимых болезней.





Народные приметы:





На Воздвиженье — осень к зиме быстрее движется.

Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло!

На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась.

Кто на Воздвиженье пойдет в лес, тот пропадет.

На Воздвиженье последние птицы отправляются на зимовку.

Не начинай никакого важного дела — все пойдет прахом.

На Воздвиженье двери на замке, чтобы гады в дом не попали.