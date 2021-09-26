27 сентября у православных Воздвижение Креста Господня. Что нельзя делать в этот день
Нельзя ходить в лес и начинать важные дела. Какие еще обычаи у одного из великих двунадесятых праздников?
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – таково полное название праздника. Он является одним из 12 главных праздников православной церкви и отмечается 27 сентября.
Именно в этот день православные христиане чтят память обретения Креста Господня.
Что нельзя делать
Оставьте домашние дела: стирку, уборку, шитье.
Не ешьте мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.
Нельзя ходить в лес. Раньше в домах в этот день запирали все двери. Считалось, что в праздник Крестовоздвижения змеи и ящерицы сползаются для гнездования.
Не начинайте важные дела. Существует поверье: не начинай никакого важного дела на Воздвижение Креста, потому что все начатое пойдет прахом.
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Что можно делать
Займитесь заготовкой капусты на зиму.
Позаботьтесь о зимовке корнеплодов. Согласно поверью «На Воздвижение осень лето отодвигает». Нужно прятать все овощи, чтобы они не пострадали от заморозков.
Окропите дом освященной водой для его защиты.
Теперь же православные христиане в искренних молитвах обращаются к Господу перед иконой Воздвижения Креста чтобы:
Справиться с бесплодием, хроническими мигренями;
Вылечить больные кости и суставы, зубную боль;
Избавиться от неизлечимых болезней.
Народные приметы:
На Воздвиженье — осень к зиме быстрее движется.
Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло!
На Воздвиженье кафтан с шубой сдвинулся, и шапка надвинулась.
Кто на Воздвиженье пойдет в лес, тот пропадет.
На Воздвиженье последние птицы отправляются на зимовку.
Не начинай никакого важного дела — все пойдет прахом.
На Воздвиженье двери на замке, чтобы гады в дом не попали.
Источник: b-g.by
15:06 26/09/2021
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