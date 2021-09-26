Исследователи нарисовали портрет беларусского ковид-диссидента
Неквалифицированные рабочие, офисные работники и домохозяйки являются типичными противниками вакцинирования от COVID-19.
Информацию о вакцинах и вакцинировании они черпают из социальных сетей. К таким выводам пришли авторы исследования «Медиапотребление в период пандемии COVID19», проведенного Baltic Internet Policy Initiative (BIPI).
Михаил Дорошевич из BIPI поделился с Reform.by некоторыми результатами и основными выводами.
Исследование проводилось в августе 2021 года. Выборка составила 1208 человек в возрасте 18-74 лет, которые проживают в Беларуси. Ошибка репрезентативности 3%.
В целом готовность вакцинироваться выразили лишь 36% опрошенных, а 59% не хотят этого делать. Основная причина — боязнь побочных эффектов (61%). Среди других причин: недоверие к вакцине как таковой (39%), неспособность вакцины защитить от новых штаммов (38%), нет доверия доступным вакцинам (38%), нет доверия власти (31%).
Топ-5 ковид-диссидентов в разрезе «род деятельности» выглядит так:
Рабочий без специальной квалификации — 71,1%
Служащий, офисный работник — 69,2%
Домохозяйка / домохозяин — 62,1%
Квалифицированный рабочий, мастер — 65,5%
Топ-менеджер/руководитель/владелец бизнеса — 60,9%
Любопытно, что количество антипрививочников сокращается среди тех, кто уже болел ковидом — 52% сохраняют свое мнение. А вот те, кто еще не столкнулся с болезнью, более склонны к ковид-диссидентству — их целых 60%. Наибольшая доля не желающих вакцинироваться в группе тех, кто не знает, болел ли он. 66% из них не готовы вакцинироваться.
Женщины более склонны к ковид-диссидентству. 35% категорически против вакцинирования и 25% скорее против, чем за. Чуть менее категоричны мужчины. 34% сказали «нет» вакцинированию, скорее «нет», чем «да» ответили 23%.
Наибольшее число противников вакцинации в возрастной группе 35-44. Респонденты за 45 все менее склонны к ковид-диссидентству и чем старше возрастная группа, тем меньше антипрививочников.
Не желают прививаться в большей степени жители Могилевской и Гродненской областей, а в Витебской их меньше всего.
Согласно исследованию, в Беларуси вакцинировалось 14% опрошенных. Типичный вакцинированный — пенсионер или военнослужащий. Респонденты выбирают Спутник V, далее с большим отрывом следуют Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Отметим, эти вакцины пока недоступны беларусам.
15:00 26/09/2021
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