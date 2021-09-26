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Поляки задержали шестерых "проводников" - они помогали нелегалам проходить границу

Польские пограничники сообщают, что были задержаны 18 человек, которые пытались незаконно пересечь границу: 17 иракцев и один гражданин Конго. Остальные попытки были предотвращены.

Кроме того, за оказание помощи мигрантам были арестованы шестеро иностранцев: трое из Ирака и по одному из Индии, Сирии и России, сообщает погранслужба Польши.

Ранее сейм Польши одобрил поправки в законодательство об иностранцах и предоставлении им защиты. Теперь мигрантов, задержанных в этой стране за незаконное пересечение внешней границы Евросоюза, будут выдворять и накладывать временный запрет на въезд в страны шенгенской зоны.

В августе текущего года 1935 иностранцев пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу. 1175 из них погранслужба развернула на границе, а 760 иностранцев были задержаны и помещены в миграционные центры, пишут naviny
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