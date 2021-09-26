Более 1,6 тысяч фур из Беларуси не могут попасть в ЕС
На границе Беларуси со странами Европейского Союза ожидают выезда из нашей страны более чем 1600 грузовиков. Самая большая очередь образовалась у границы с Литвой.
На границе Беларуси с Евросоюзом, по состоянию на утро 26 сентября, выезда ожидает более 1,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 160 грузовиков, «Урбаны» — свыше 140.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидат более 150 большегрузов, «Котловка» — более 170, «Каменный Лог» — более 400, «Бенякони» — свыше 170, «Привалка» — более 230 фур.
На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 130 грузовиков, «Берестовица» — более 70, «Козловичи» — более 50.
13:40 26/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение