На границе Беларуси с Евросоюзом, по состоянию на утро 26 сентября, выезда ожидает более 1,6 тыс. фур. Это следует из информации , размещенной на сайте Госпогранкомитета.





На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 160 грузовиков, «Урбаны» — свыше 140.





Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидат более 150 большегрузов, «Котловка» — более 170, «Каменный Лог» — более 400, «Бенякони» — свыше 170, «Привалка» — более 230 фур.





На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 130 грузовиков, «Берестовица» — более 70, «Козловичи» — более 50.