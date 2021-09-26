Шок! Талибы вывесили мёртвые тела на главной площади города Герат
Захватившие власть в Афганистане талибы вывесили мёртвые тела на главной площади города Герат. Об этом сообщает The Associated Press.
По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, а ещё три были увезены для демонстрации в другие части населённого пункта.
Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям людей.
Ранее сообщалось, что талибы казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей.
Четверых мужчин повесили при большом скоплении людей.
Талибы, заявившие ранее о восстановлении смертной казни в стране, не прокомментировали произошедшее.
Напомним, что в 1996–2001 годах, когда они находились у власти в Афганистане, там были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение.
Решения о таких наказаниях выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трёх шариатских судей.
Источник: news.ru
12:46 26/09/2021
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