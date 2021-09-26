По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, а ещё три были увезены для демонстрации в другие части населённого пункта.





Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям людей.





Ранее сообщалось, что талибы казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей.





Четверых мужчин повесили при большом скоплении людей.





Талибы, заявившие ранее о восстановлении смертной казни в стране, не прокомментировали произошедшее.





Напомним, что в 1996–2001 годах, когда они находились у власти в Афганистане, там были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение.





Решения о таких наказаниях выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трёх шариатских судей.