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Шок! Талибы вывесили мёртвые тела на главной площади города Герат

Захватившие власть в Афганистане талибы вывесили мёртвые тела на главной площади города Герат. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам очевидца, талибы вывесили на главной площади четыре тела, а ещё три были увезены для демонстрации в другие части населённого пункта. 

Начальник районной полиции в Герате Зиаулхак Джалали заявил, что тела принадлежат похитителям людей.

Ранее сообщалось, что талибы казнили четверых жителей северо-западной провинции Герат. Их обвинили в похищении людей.

Четверых мужчин повесили при большом скоплении людей. 

Талибы, заявившие ранее о восстановлении смертной казни в стране, не прокомментировали произошедшее. 

Напомним, что в 1996–2001 годах, когда они находились у власти в Афганистане, там были широко распространены публичные наказания: отсечение рук и ног, а также повешение. 

Решения о таких наказаниях выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трёх шариатских судей.
Источник: news.ru
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