



Принц Чарльз запустил вещание телеканала RE:TV, который будет рассказывать о проблемах изменения климата. Он это сделал в рамках соглашения с Amazon Prime, пишет УНИАН со ссылкой на Daily Mail.





Принц Чарльз заявил, что потратил большой период своей жизни на вовлечение людей и предприятий в проблемы и решения климатического кризиса.





"RE:TV был создан с целью пленить волю и воображение человечества, а также претворить в жизнь наиболее вдохновляющие решения экологических проблем", - рассказал он





Сообщается, что телеканал RE:TV будет освещать проекты по всему миру, направленные на помощь людям в формировании более чистой и устойчивой экономики.





Кроме этого, на канале планируется транслирование фильмов на тему экологии, окружающей среды и различных инноваций.



