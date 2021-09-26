







Утром 16 сентября разведчики готовились к вылету в Кабул, откуда должны были эвакуировать около 100 человек – украинцев и афганцев, которые находятся в зоне риска. Военные осуществляли подобные спасательные миссии с момента захвата столицы Афганистана талибами, однако эта была первой, с тех пор как американские войска покинули страну.





Украинские разведчики столкнулись с проблемами с самого начала операции. Как только самолет приземлился в Кабуле, официальные лица "Талибана" заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский Эмират Афганистан".





Украинская сторона отказывалась это делать, так как это могло быть истолковано как акт признания правительства "Талибана".





В итоге самолет вернулся в Киев, а 19 сентября направился обратно в Кабул. Там он простоял, пока команда на земле и официальные лица в Украине вели переговоры с постоянно меняющимся составом талибов, каждый из которых утверждал, что является ответственным за эвакуацию лицом.





Один из украинцев, участвовавших в операции, говорит, что самая большая трудность заключалась в отсутствии иерархической власти со стороны талибов. Из-за этого, по его словам, на решение каждой проблемы уходило очень много времени.





К примеру, Украина составила список имен для эвакуации, в котором каждая семья выд� �ена другим цветом. "Талибан" отказался принять его, неожиданно потребовав, чтобы распечатка была черно-белой.





Всю неделю, что украинская сторона пыталась договориться с талибами, люди из списка на эвакуацию каждый день прибывали в аэропорт, надеясь сесть на рейс и ожидая в аэропорту до 12 часов. Как только они добирались до выхода на посадку с посадочными талонами в руках, им говорили, что рейс не вылетает.





Один из эвакуированных на условиях анонимности рассказал, что официальные лица "Талибана" дважды звонили и угрожали ему. Он менял свое местоположение каждые 24 часа из соображений безопасности и боялся, что его узнают каждый раз, когда он отправляется в аэропорт.





Украинские офицеры заявили, что спасательная миссия почти сорвалась вечером 22 сентября, когда сотрудники афганской службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе его конфискуют.





Подробностей решения этой ситуации украинские военные не сообщили, но сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также посла в Украине от предыдущего афганского правительства Вали Монавара.





Вечером 23 сентября самолет с эвакуированными приземлился в Киеве. Украинцы эвакуировали 96 афганцев, в том числе группу студентов из университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетнего мальчика, раненного в результате теракта в прошлом месяце у ворот кабульского аэропорта.



