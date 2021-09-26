СМИ: Талибы хотели конфисковать украинский самолет, который должен был эвакуировать 96 человек из Афганистана
Украинские военные из Главного управления разведки потратили неделю на эвакуацию 96 человек из Афганистана. Талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись эвакуировать, неоднократно меняя условия соглашения об эвакуации и угрожаяя конфисковать самолет. Об этом 24 сентября сообщило издание The New York Times.
Утром 16 сентября разведчики готовились к вылету в Кабул, откуда должны были эвакуировать около 100 человек – украинцев и афганцев, которые находятся в зоне риска. Военные осуществляли подобные спасательные миссии с момента захвата столицы Афганистана талибами, однако эта была первой, с тех пор как американские войска покинули страну.
Украинские разведчики столкнулись с проблемами с самого начала операции. Как только самолет приземлился в Кабуле, официальные лица "Талибана" заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский Эмират Афганистан".
Украинская сторона отказывалась это делать, так как это могло быть истолковано как акт признания правительства "Талибана".
В итоге самолет вернулся в Киев, а 19 сентября направился обратно в Кабул. Там он простоял, пока команда на земле и официальные лица в Украине вели переговоры с постоянно меняющимся составом талибов, каждый из которых утверждал, что является ответственным за эвакуацию лицом.
Один из украинцев, участвовавших в операции, говорит, что самая большая трудность заключалась в отсутствии иерархической власти со стороны талибов. Из-за этого, по его словам, на решение каждой проблемы уходило очень много времени.
К примеру, Украина составила список имен для эвакуации, в котором каждая семья выд� �ена другим цветом. "Талибан" отказался принять его, неожиданно потребовав, чтобы распечатка была черно-белой.
Всю неделю, что украинская сторона пыталась договориться с талибами, люди из списка на эвакуацию каждый день прибывали в аэропорт, надеясь сесть на рейс и ожидая в аэропорту до 12 часов. Как только они добирались до выхода на посадку с посадочными талонами в руках, им говорили, что рейс не вылетает.
Один из эвакуированных на условиях анонимности рассказал, что официальные лица "Талибана" дважды звонили и угрожали ему. Он менял свое местоположение каждые 24 часа из соображений безопасности и боялся, что его узнают каждый раз, когда он отправляется в аэропорт.
Украинские офицеры заявили, что спасательная миссия почти сорвалась вечером 22 сентября, когда сотрудники афганской службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе его конфискуют.
Подробностей решения этой ситуации украинские военные не сообщили, но сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также посла в Украине от предыдущего афганского правительства Вали Монавара.
Вечером 23 сентября самолет с эвакуированными приземлился в Киеве. Украинцы эвакуировали 96 афганцев, в том числе группу студентов из университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетнего мальчика, раненного в результате теракта в прошлом месяце у ворот кабульского аэропорта.
12:00 26/09/2021
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