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Семь популярных мифов о воде: стоит ли верить?

Всё ещё пьёте по восемь стаканов воды в день? Нужно ли пить меньше воды при отёках? Есть ли универсальная норма по количеству воды? Можно ли запивать еду?


Сhampionat.com разбирается вместе с фитнес-тренером.

Человек не может жить без воды. Она — основной компонент жизни на всей планете. Несмотря на естественность взаимодействия людей с водой, эту тему продолжает окружать множество мифов.

Представляем семь популярных суждений о воде и разбираемся, какие из них правдивы, а какие — нет.

Валерия Маецырева, фитнес-тренер клуба Milon

Желательно следить за потреблением воды. Со временем организм привыкнет и сам начнёт испытывать жажду, когда ему нужно. Но чем реже мы пьём, тем меньше нам хочется, поэтому, если вы давно не пили, а желания нет — следует выпить хотя бы небольшое количество воды.

Нужно выпивать восемь стаканов воды в день — миф

Это, пожалуй, самый распространённый миф. Продолжительное время говорилось о «волшебных» свойствах заветных восьми стаканов, проводились различные исследования, создавались даже приложения для подсчёта.

Важно помнить, что норма потребления воды высчитывается индивидуально, исходя из массы тела. Она составляет примерно 30 мл на 1 кг веса. Также следует учитывать нагрузки, которым подвергается человек. Например, в тренировочные дни количество жидкости необходимо увеличивать до 50 мл на 1 кг массы тела.

Если у вас отёки, пейте меньше воды — миф

Часто количество жидкости сокращают, чтобы бороться с отёками. Однако это только усугубляет ситуацию, так как недостаток воды в организме — главная причина отёчности.

Валерия: Наше тело свойственно накапливать то, чего ему не хватает. Следовательно, чем меньше мы потребляем воды, тем больше накопление. Чтобы избавиться от отёчности, нужно выпивать индивидуальную суточную норму.

Умывание увлажняет кожу — частично правда

Обычная вода благоприятно влияет на кожу, но для проникновения в глубокие слои её недостаточно. Необходимо использовать дополнительные средства: гели, пенки для умывания, тоники, крема. Обязательное условие — кислая среда косметического средства. К примеру, гиалуроновая кислота считается лидером среди увлажнителей кожи.

Во время тренировки нужны спортивные напитки, а не вода — правда

Спортивные напитки — это смесь воды и соли (например, натрия и калия) с небольшим количеством углеводов (сахара). Они предназначены для восстановления жидкости и солей, потерянных во время тренировок.

Также известные как изотоники, они набирают большую популярность. Такие напитки способствуют быстрому восстановлению организма. Особенно полезны тем, кто сильно потеет во время тренировок. Но перебарщивать с питьём при физических нагрузках нельзя — это может привести к гипонатриемии (задержка жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению натрия в крови).

Валерия: Лучше всего подойдёт изотонической напиток, так как с потом выходит большое количество электролитов. А изотоник восстанавливает водно-солевой баланс, что благоприятно влияет на самочувствие во время нагрузки.

Нельзя запивать еду — миф

Пить во время еды можно, и ничего плохого с вами не случится. Но предпочтение стоит отдавать негазированной и несладкой воде. А также лучше не пить во время пережёвывания пищи — она должна пропитаться ферментами и слюной, необходимыми для пищеварения.

Валерия: Утверждение о том, что вода разбавляет желудочный сок, — миф. Она, наоборот, помогает измельчить пищу и сделать пищевой комок более мягким, что облегчит его движение по пищеводу.

Вода очищает организм от токсинов — правда

Регулярное питьё способствует выведению солей, токсинов и шлаков, которые накапливаются в клетках и засоряют организм, нанося ему серьёзный вред.

Вода, по мнению многих учёных, стабилизирует работу почек. Чем больше воды мы пьём, тем легче почкам выводить вредные вещества. Всего 150-200 мл тёплой воды натощак очистят слизистые от скопившихся за ночь токсинов и «запустят» работу ЖКТ.

Также вода борется с жировыми отложениями. Чем меньше воды содержит организм, тем проще набрать лишний вес. Польза воды для похудения — в том, что это единственный продукт, не содержащий калорий. Стакан воды, наполнивший желудок, способен снизить аппетит и притупить чувство голода.

Кроме того, вода необходима для нормального функционирования пищеварительной системы. Она снижает риск заболеваний инфекционного характера, а также считается естественной смазкой для суставов. 

Недополучающие необходимое количество жидкости хрящи становятся более хрупкими и склонными к повреждению. Нередко возникают и болезненные ощущения в суставах, что опять-таки связано с большим скоплением в крови токсинов. 

Частое питьё помогает предотвратить артрит, снизить боли в спине и даже укрепить позвоночник, ведь он на три четверти состоит из воды.

«Водородная» вода полезнее — правда

Водородная вода — это обычная питьевая вода, обогащённая газообразным молекулярным водородом. Она фаворит многих знаменитостейк. Существуют специальные портативные аппараты, которые обогащают воду водородом.

И всё не зря, ведь «живая» вода правда имеет массу положительных свойств и крайне благоприятно влияет на организм:

устраняет признаки аллергической реакции;
борется с кожными заболеваниями;
защищает клетки от воздействия радиации;
увеличивает ценность антиоксидантов;
выводит из организма шлаки, токсины и тяжёлые металлы;
активирует развитие защитной реакции организма.
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