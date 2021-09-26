Журнал Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса
Комиссия авторитетного медицинского журнала Lancet распустила группу ученых, которой было поручено исследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Такое решение было принято из-за возможного конфликта интересов, так как "исследователи могли быть связаны с китайскими лабораториями".
В частности, председатель комиссии по коронавирусу журнала Lancet и профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс был обеспокоен связями ученых из комиссии с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая ранее исследовала коронавирусы летучих мышей совместно с институтом вирусологии в китайском городе Ухань.
"Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance", - сказал Сакс.
Известно, что президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак возглавлял рабочую группу. Он является противником версии лабораторного происхождения коронавируса.
10:08 26/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение