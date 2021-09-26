На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, сообщили в Следственном комитете Беларуси.





Установлено, что витебчанин был в гостях у своей матери в Шумилинском районе и работал в гараже. В какой-то момент пенсионерка услышала взрыв, после чего на полу обнаружила сына без признаков жизни.













По предварительной информации, мужчина распиливал ранее найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. От механического воздействия один из них взорвался.





На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, которая обнаружила еще четыре целых снаряда и один распиленный. Они изъяты для уничтожения.





В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия. Опрашиваются родственники погибшего и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам УГКСЭ по Витебской области.





По данному факту Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.