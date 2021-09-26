Приехали! Число туристов, посетивших Беларусь, сократилось в пять раз





Число организованных туристов и экскурсантов, посетивших в пандемийный 2020 год Беларусь, уменьшилось в пять раз, а число туристов, выехавших из Беларуси - почти в 4 раза.

Об этом свидетельствуют данные статистического обзора, подготовленного Белстатом к Всемирному Дню туризма. Он будет отмечаться 27 сентября. В канун праздника Thinktanks.by сопоставил туристическую статистику 2019 и 2020 годов.





Приезжающие





Согласно данным официальным данным, в 2020 году Беларусь посетила 81 тысяча организованных туристов и экскурсантов из 95 стран мира. В 2019 году Беларусь посетило 405,5 тысяч туристов и экскурсантов.

Страны-лидеры по числу туристов и экскурсантов, организованно посетивших Республику Беларусь в 2020 году (тыс. человек)

Инфографика Белстата





Впрочем, если средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2019 году составила 4 дня, то в 2020 году – 6 дней.





Уезжающие





В 2020 году почти в 4 раза сократилась численность белорусских туристов, отдыхавших за границей.





В 2019 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 982,9 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 21,3%, в страны ЕС – 25,5%, другие страны мира – 53,2%.





В позапрошлом году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Российская Федерация, Болгария, Испания, Греция, Польша, Тунис, Литва, Черногория и Грузия. На долю этих стран приходилось 85,5% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.





В 2020 году за рубеж ездили 258,6 тысяч белорусских туристов и экскурсантов. Из числа топовых направлений «выпала» Россия. Наиболее посещаемыми странами оказались Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория, Албания.





Страны-лидеры по числу организованных выездов граждан Республики Беларусь в 2020 году (тыс. человек)









Инфографика Белстата





При этом почти в три раза сократилось число туристов и экскурсантов, воспользовавшихся услугами туристических организаций. По данным Белстата, в 2020 к этим услугам прибегло 911,1 тысяч человек. В 2019 году услугами турфирм воспользовалось 2 495,3 тысяч организованных туристов и экскурсантов, среди которых 1 213,5 тысяч туристов и 1 281,8 тысяч экскурсантов.





Можно отметить и сокращение числа самих туристических организаций. Если в 2019 году в Беларуси их насчитывалось 1544, то в 2020 году – 1348.





Внутренний туризм





Внутренний туризм в пандемийный год сократился почти в два раза. В 2019 году было зафиксировано 1106,9 организованных туристов и экскурсантов внутри Беларуси, то в 2020 году их оказалось более 570 тысяч граждан.





В Беларуси стало меньше санаторных структур. Если в 2019 году функционировали 492 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, то в 2020 году их стало 483.





Любопытно, что несмотря на общий туристический спад, в Беларуси выросло количество отелей. Так в 2019 году в стране насчитывалось 597 гостиниц и аналогичных средств размещения. В 2020 их оказалось 613.





Однако, что вполне логично, гостей в отели в прошлом году селилось меньше.





В 2019 году в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживало 2 081 тысяч человек. Из числа проживающих граждане Беларуси составили 46,4%, граждане из других государств – 53,6%, в том числе из стран СНГ – 36,3%.





В 2020 году услугами таких заведений воспользовалось более 1 млн человек. Из числа проживающих граждане из других государств составили почти 30%, в том числе из стран СНГ – около 22% .



