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Почему собаки понимают людей - доказательства

Собаки понимают хозяев с полуслова. Иногда достаточно крошечного жеста, чтобы команда или желание были с радостью выполнены. И ведь далеко не все собаки прошли для этого специальную подготовку или обучение. Это - врожденное, говорят ученые.

"Способность собак к общению с человеком позволила им заполнить уникальную нишу по соседству с людьми, - утверждает исследователь когнитивных способностей собачьих из Аризонского университета в Тусоне Эмили Брэй (результаты ее экспериментов опубликованы в издании Business Insider). - Многие из заданий, которые они для нас выполняют, от охоты до охранных функций, связаны с их способностью понимать наши подсказки".


Разумеется, чтобы такое сотрудничество было взаимовыгодным, собака нуждается в вознаграждении, и вот тут ученые сделали открытие: оказывается, четвероногие друзья отлично отличают заслуженную награду от случайно выпавшей из кармана или умышленно придержанной в назидание.

В ходе эксперимента человек и собака были разделены барьером с небольшой щелью, в которую можно было просунуть вкусняшку, при этом при желании собака могла и обойти барьер.

Награда выдавалась тремя способами: сначала ее протягивали в щель, но потом «неожиданно» роняли с характерным вскриком ой. Потом награду вроде бы хотели дать, но она никак "не пролезала" в щель, и, наконец, печеньку сначала протягивали, а потом со смехом отдергивали руку.

Как показали результаты, в последнем случае все собаки ждали намного дольше, прежде чем искать обходной путь. Зато сразу бросались в обход, когда понимали, что награда ждет героя, но по каким-то причинам вышла задержка.

По мнению ученых, это доказывает, что собаки отличают случайности от закономерностей в поведении хозяев и поступают соответственно.

Ранее Брэй с коллегами уже проводила эксперименты с двухмесячными щенками на базе компании, которая готовит служебных собак. Там их было около 400, так что у животных практически не было индивидуальных контактов с людьми.

Щенкам отдавалась команда "Ищи!", после чего им смотрели в глаза и указывали рукой на место, где находилось вознаграждение. Щенки успешно находили угощение, и поскольку их реакция на протяжении эксперимента не улучшалась, Брэй с коллегами пришли к заключению, что умение не было частью процесса обучения - собаки уже рождались с заложенной на генетическом уровне способностью понимать наши намерения.

Выводы Брэй и ее коллег подтверждаются сравнительным анализом поведения щенков собак и волков, с рождения находившихся в постоянном контакте с человеком в центре дикой природы в американском штате Миннесота.

Исследователи решили посмотреть, насколько быстро щенки собак и волков смогут найти угощение, спрятанное под одной из двух перевернутых плошек, руководствуясь указанием взгляда и пальца человека.

Собаки в два раза успешнее справлялись с задачей, при том, что до этого не так много контактировали с людьми, как волки. Многие щенки с первого раза решали задачу, что свидетельствует о том, что им вообще не нужна была предварительная тренировка.

"Собаки с самого рождения обладают лучшей, чем волки, способностью понимать человека", - поясняет соавтор этого исследования из Университета Дьюка в Северной Каролине Ханна Саломонс.

Эксперимент также показал, что вероятность того, что собака подойдет к незнакомому человеку, в 30 раз (!) выше, чем у волков, равно как и то, что при выполнении сложного задания собаки намного чаще обращаются к людям за помощью. Волк же старается все делать самостоятельно, оправдывая сложившийся образ одиночки.
bbc.com
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