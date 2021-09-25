Информация с официального сайта Министерства здравоохранения: сегодня в Минске работает 108 организаций здравоохранения, из них 25 больничных. Общее количество коек в стационарах столицы — 10 185. В городе для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более 3 тысяч коек.





Перепрофилированные больницы в Минске под COVID-19 в более наглядном для оценки ситуации формате:





Городская клиническая инфекционная больница (примерно на 2/3),

Детская городская клиническая инфекционная больница (частично госпитализируются и взрослые пациенты),

ГКБ №1 (кардиологические и ревматологическое отделения),

ГКБ №2 (кардиологические отделения, отделения гнойной и экстренной хирургии),

ГКБ №3 (гастроэнтерологическое отделение, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения),

ГКБ №4 (оториноларингологические отделения, хирургическое и урологическое №1),

ГКБ №5 (все терапевтические и хирургические отделения),

ГКБ №6 (все терапевтические и акушерско-гинекологические отделения),

ГКБ №10 (все отделения),

ГКБ №11 (частично),

Больница скорой медицинской помощи (частично),

Городской клинический родильный дом №2 (полностью),

Минский городской клинический центр дерматовенерологии (вероятно, полностью),

to be continued… («Минск-Арена»? Ледовый дворец? Дворец спорта?)

Пациенты с COVID-19 заполняют вновь открывающиеся стационары/отделения со свист м в считанные часы.





Инфекция существен о помолодела, госпитализируются не только пациенты с хронической патологией, избытком веса и в возрасте старше 60 лет, но и возрасте от 20 лет, причем зачастую с уже имеющейся дыхательной недостаточностью.





Врачи многих учреждений здравоохранения так и не выходили с самых первых дней ковида в марте 2020 года, многие работают на пределе возможностей. Необходимых лекарственных средств, которые действительно доказали свою эффективность, хотелось бы иметь в десятки раз больше.





А в это время маски в транспорте и магазине не носим или носим их на бороде, необязательные мероприятия посещаем, физическое дистанцирование не соблюдаем даже в тех местах, где для этого сделана специальная разметка, и, самое главное, — не вакцинируемся!





Ну нет нормально вакцинированных иммунокомпетентных пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях, нет! И просто в стационар их попадает единицы (за 2 месяца работы в ГКИБ мне таких попалось двое, заболевание закончилось у них без последствий).





Так что, дорогие друзья, хватит щелкать клювом, слушать ахинею от блогеров, даже близко не имеющих медобразования, читать желтую прессу «о вреде и опасности прививок» и подвергать жизнь и здоровье свое, своих детей, родных и близких постоянной опасности. Не позволяйте сработать естественному отбору.





Дружно собираемся семьями, берем пожилых родителей и детей старше 18 лет — и марш на вакцинацию! Ведь с такой динамикой заболеваемости в недалеком будущем многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода и нужных лекарств.



