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Инфекционист Никита Соловей бьет тревогу: Не позволяйте сработать естественному отбору — марш на вакцинацию!

Доктор обращает внимание на сложную ситуацию с коронавирусом в стране и призывает белорусов вакцинироваться. Вот, о чем он пишет.

Инфекционист Никита Соловей бьет тревогу: Не позволяйте сработать естественному отбору — марш на вакцинацию!
Информация с официального сайта Министерства здравоохранения: сегодня в Минске работает 108 организаций здравоохранения, из них 25 больничных. Общее количество коек в стационарах столицы — 10 185. В городе для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более 3 тысяч коек.

Перепрофилированные больницы в Минске под COVID-19 в более наглядном для оценки ситуации формате:

Городская клиническая инфекционная больница (примерно на 2/3),
Детская городская клиническая инфекционная больница (частично госпитализируются и взрослые пациенты),
ГКБ №1 (кардиологические и ревматологическое отделения),
ГКБ №2 (кардиологические отделения, отделения гнойной и экстренной хирургии),
ГКБ №3 (гастроэнтерологическое отделение, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения),
ГКБ №4 (оториноларингологические отделения, хирургическое и урологическое №1),
ГКБ №5 (все терапевтические и хирургические отделения),
ГКБ №6 (все терапевтические и акушерско-гинекологические отделения),
ГКБ №10 (все отделения),
ГКБ №11 (частично),
Больница скорой медицинской помощи (частично),
Городской клинический родильный дом №2 (полностью),
Минский городской клинический центр дерматовенерологии (вероятно, полностью),
to be continued… («Минск-Арена»? Ледовый дворец? Дворец спорта?)
Пациенты с COVID-19 заполняют вновь открывающиеся стационары/отделения со свист м в считанные часы.

Инфекция существен о помолодела, госпитализируются не только пациенты с хронической патологией, избытком веса и в возрасте старше 60 лет, но и возрасте от 20 лет, причем зачастую с уже имеющейся дыхательной недостаточностью.

Врачи многих учреждений здравоохранения так и не выходили с самых первых дней ковида в марте 2020 года, многие работают на пределе возможностей. Необходимых лекарственных средств, которые действительно доказали свою эффективность, хотелось бы иметь в десятки раз больше.

А в это время маски в транспорте и магазине не носим или носим их на бороде, необязательные мероприятия посещаем, физическое дистанцирование не соблюдаем даже в тех местах, где для этого сделана специальная разметка, и, самое главное, — не вакцинируемся!

Ну нет нормально вакцинированных иммунокомпетентных пациентов с COVID-19 в реанимационных отделениях, нет! И просто в стационар их попадает единицы (за 2 месяца работы в ГКИБ мне таких попалось двое, заболевание закончилось у них без последствий).

Так что, дорогие друзья, хватит щелкать клювом, слушать ахинею от блогеров, даже близко не имеющих медобразования, читать желтую прессу «о вреде и опасности прививок» и подвергать жизнь и здоровье свое, своих детей, родных и близких постоянной опасности. Не позволяйте сработать естественному отбору.

Дружно собираемся семьями, берем пожилых родителей и детей старше 18 лет — и марш на вакцинацию! Ведь с такой динамикой заболеваемости в недалеком будущем многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода и нужных лекарств.
Nashaniva.com
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