Пятничные обыски в Бобруйске просто так не закончились: пять человек в ИВС
В Бобруйске задержали Андрея Синицу, Елену Стригунову, Ольгу Рослик, Наталью Кед, Владимира Кожевникова и поместили в ИВС, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
Напомним, накануне с обыском пришли к Дмитрию Костину, Ксении Емельяненко, Евгении Мироновой, Юлии Загришевой, Валентину Варичеву, у них изъята компьютерная техника. Однако была информация, что всего обыски вчера проводились у примерно десяти человек.
Дмитрия Костина и Евгению Миронову (мать троих детей) после обыска завезли в УВД Бобруйского горисполкома.
По предварительной информации, дело касается минирования железнодорожного полотна на «Березине» 24 августа. Тогда между станциями «Березина» и «Савичи» был обнаружен муляж противотанковой мины. Был даже взрыв, но выстрелили петарды.
16:30 25/09/2021
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