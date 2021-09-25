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Пятничные обыски в Бобруйске просто так не закончились: пять человек в ИВС

В Бобруйске задержали Андрея Синицу, Елену Стригунову, Ольгу Рослик, Наталью Кед, Владимира Кожевникова и поместили в ИВС, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Напомним, накануне с обыском пришли к Дмитрию Костину, Ксении Емельяненко, Евгении Мироновой, Юлии Загришевой, Валентину Варичеву, у них изъята компьютерная техника. Однако была информация, что всего обыски вчера проводились у примерно десяти человек.

Дмитрия Костина и Евгению Миронову (мать троих детей) после обыска завезли в УВД Бобруйского горисполкома.

По предварительной информации, дело касается минирования железнодорожного полотна на «Березине» 24 августа. Тогда между станциями «Березина» и «Савичи» был обнаружен муляж противотанковой мины. Был даже взрыв, но выстрелили петарды.
Reform.by
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