



Напомним, накануне с обыском пришли к Дмитрию Костину, Ксении Емельяненко, Евгении Мироновой, Юлии Загришевой, Валентину Варичеву, у них изъята компьютерная техника. Однако была информация, что всего обыски вчера проводились у примерно десяти человек.





Дмитрия Костина и Евгению Миронову (мать троих детей) после обыска завезли в УВД Бобруйского горисполкома.





По предварительной информации, дело касается минирования железнодорожного полотна на «Березине» 24 августа. Тогда между станциями «Березина» и «Савичи» был обнаружен муляж противотанковой мины. Был даже взрыв, но выстрелили петарды.