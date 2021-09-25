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В Могилеве неизвестный водитель сбил беременную и скрылся, его ищут

Госавтоинспекция занимается розысками водителя, который в пятницу вечером сбил беременную женщину в Могилеве и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Инцидент, едва не закончившийся гибелью, произошел около 18.10 вечера пятницы в областном центре по местному проезду Пушкинского проспекта рядом с магазином "Перекресток".

Неизвестный водитель сбил беременную девушку, которая переходила проезжую часть дороги, и скрылся с места ДТП, сообщили в telegram-канале могилевской милиции.

В результате ДТП девушка с травмами госпитализирована, сообщили правоохранители.

Госавтоинспекция обратилась к гражданам, которые могли стать очевидцами наезда, или тем, у кого есть какая-либо информация о случившемся, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по круглосуточному номеру 8(0222)63-44-44.
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