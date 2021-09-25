Инцидент, едва не закончившийся гибелью, произошел около 18.10 вечера пятницы в областном центре по местному проезду Пушкинского проспекта рядом с магазином "Перекресток".





Неизвестный водитель сбил беременную девушку, которая переходила проезжую часть дороги, и скрылся с места ДТП, сообщили в telegram-канале могилевской милиции.





В результате ДТП девушка с травмами госпитализирована, сообщили правоохранители.





Госавтоинспекция обратилась к гражданам, которые могли стать очевидцами наезда, или тем, у кого есть какая-либо информация о случившемся, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по круглосуточному номеру 8(0222)63-44-44.