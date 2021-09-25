Это брестская активистка "Европейской Беларуси" Полина Шарендо-Панасюк, а также сестры Анастасия и Виктория Миронцевы.





Полина Шарендо-Панасюк осуждена на два года колонии общего режима, она отказалась писать прошение о помиловании. Анастасия Мронцева также осуждена на два года, ее сестра Виктория — на два с половиной.







