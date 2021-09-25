Трех политзаключенных женщин поставили на учет как склонных к захвату заложников
Администрация гомельской женской колонии поставила трех политзаключенных женщин на профилактический учет как "лиц, склонных к захвату заложников, нападению на администрацию, хулиганским проявлениям".
Это брестская активистка "Европейской Беларуси" Полина Шарендо-Панасюк, а также сестры Анастасия и Виктория Миронцевы.
Полина Шарендо-Панасюк осуждена на два года колонии общего режима, она отказалась писать прошение о помиловании. Анастасия Мронцева также осуждена на два года, ее сестра Виктория — на два с половиной.
16:15 25/09/2021
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