В Беларуси официально появится профессия баристы
В Беларуси будет утвержден профессиональный стандарт для барист.
Как сообщает МАРТ, проект документа был одобрен на заседании группы о вопросам отраслей торговли и общественного питания Секторального совета квалификаций.
Решено направить стандарт в Минтруда для его утверждения в установленном порядке.
Таким образом, в ближайшее время в Беларуси официально появится профессия баристы.
Бариста — это специалист по приготовлению кофе, как правило выполняющий функции бармена, но работающий в основном с кофе напитками на его основе.
15:04 25/09/2021
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