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В Беларуси официально появится профессия баристы

В Беларуси будет утвержден профессиональный стандарт для барист.



Как сообщает МАРТ, проект документа был одобрен на заседании группы о вопросам отраслей торговли и общественного питания Секторального совета квалификаций.

Решено направить стандарт в Минтруда для его утверждения в установленном порядке.
 
Таким образом, в ближайшее время в Беларуси официально появится профессия баристы.

Бариста — это специалист по приготовлению кофе, как правило выполняющий функции бармена, но работающий в основном с кофе напитками на его основе.
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