







Как сообщает МАРТ, проект документа был одобрен на заседании группы о вопросам отраслей торговли и общественного питания Секторального совета квалификаций.





Решено направить стандарт в Минтруда для его утверждения в установленном порядке.

Таким образом, в ближайшее время в Беларуси официально появится профессия баристы.





Бариста — это специалист по приготовлению кофе, как правило выполняющий функции бармена, но работающий в основном с кофе напитками на его основе.



