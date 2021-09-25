











Гаишники провели спецмероприятие «Фильтр». В рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска выставили «фильтр» для вычленения из автомобильного потока нарушителей.





- У водителей проверяли документы и оценивали их физическое состояние, - объяснили в пресс-службе.





За три часа выявили 30 нарушений ПДД. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома





В итоге за три часа на участке было выявлено 30 нарушителей ПДД. Среди них - девять бесправников, двое бесправников попались повторно в течение года.





- Подобные мероприятия запланированы и в других районах столицы на протяжении выходных, - предупредили в УГАИ.







