ГАИ сегодня ночью проводила в Минске спецоперацию
В телеграм-канле УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о спецоперации прошедшей ночью на субботу, 25 сентября.
Гаишники провели спецмероприятие «Фильтр». В рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска выставили «фильтр» для вычленения из автомобильного потока нарушителей.
- У водителей проверяли документы и оценивали их физическое состояние, - объяснили в пресс-службе.
За три часа выявили 30 нарушений ПДД. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В итоге за три часа на участке было выявлено 30 нарушителей ПДД. Среди них - девять бесправников, двое бесправников попались повторно в течение года.
- Подобные мероприятия запланированы и в других районах столицы на протяжении выходных, - предупредили в УГАИ.
11:52 25/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение