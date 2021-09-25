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СМИ: 400 метров от моря: Зеленский продает свою виллу в Италии за 4,5 млн евро

По информации журналистов, в последние три года имение на берегу Лигурийского моря сдавалось в аренду за 12 тыс. евро в месяц.


Издание "Страна" сообщило, что вилла в Италии президента Украины Владимира Зеленского выставлена на продажу. Об этом журналистам рассказал источник в местном агентстве по недвижимости.

По информации издания, имение, находящееся в 400 метрах от моря, решили выставить на продажу за 4,5 млн евро (более 140 млн грн).

Источник журналистов сообщил, что в последние три года виллу сдают в аренду за 12 тыс. евро в месяц. По его словам, с июля там живет американец со своей семьей.
 
Расположена вилла Зеленского в муниципалитете Форте-дей-Марми, который находится в регионе Тоскана. Населенный пункт лежит на побережье Лигурийского моря.

Журналисты также уверяют, что побывали внутри здания и увидели внутри сауну, джакузи и тренажерный зал. По их словам, площадь двухэтажного здания — 480 квадратных метров.
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