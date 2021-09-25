



Издание "Страна" сообщило, что вилла в Италии президента Украины Владимира Зеленского выставлена на продажу. Об этом журналистам рассказал источник в местном агентстве по недвижимости.





По информации издания, имение, находящееся в 400 метрах от моря, решили выставить на продажу за 4,5 млн евро (более 140 млн грн).





Источник журналистов сообщил, что в последние три года виллу сдают в аренду за 12 тыс. евро в месяц. По его словам, с июля там живет американец со своей семьей.

Расположена вилла Зеленского в муниципалитете Форте-дей-Марми, который находится в регионе Тоскана. Населенный пункт лежит на побережье Лигурийского моря.





Журналисты также уверяют, что побывали внутри здания и увидели внутри сауну, джакузи и тренажерный зал. По их словам, площадь двухэтажного здания — 480 квадратных метров.