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Переходить через железную дорогу в наушниках запретили официально

В Беларуси официально запретили переходить железную дорогу в наушниках. Соответствующее решение приняло Министерство транспорта и коммуникаций.



Кроме того, переходя рельсы, нельзя пользоваться смартфонами, планшетами, видеоплеерами, аудиоплеерами и т.д., а также роликовыми коньками.

Переходить рельсы в капюшоне можно, но это признано опасным.

Соответствующие знаки появятся на пешеходных переходах через железную дорогу.
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