







Кроме того, переходя рельсы, нельзя пользоваться смартфонами, планшетами, видеоплеерами, аудиоплеерами и т.д., а также роликовыми коньками.





Переходить рельсы в капюшоне можно, но это признано опасным.





Соответствующие знаки появятся на пешеходных переходах через железную дорогу.