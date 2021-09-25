Переходить через железную дорогу в наушниках запретили официально
В Беларуси официально запретили переходить железную дорогу в наушниках. Соответствующее решение приняло Министерство транспорта и коммуникаций.
Кроме того, переходя рельсы, нельзя пользоваться смартфонами, планшетами, видеоплеерами, аудиоплеерами и т.д., а также роликовыми коньками.
Переходить рельсы в капюшоне можно, но это признано опасным.
Соответствующие знаки появятся на пешеходных переходах через железную дорогу.
11:32 25/09/2021
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