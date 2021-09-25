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В числе экстрадированных оказался Сергей Фадеев, который на родине обвиняется в мошенничестве. Мужчина взял у 13 потерпевших в долг денег на общую сумму 57,6 тысячи белорусских рублей и не вернул.





Также экстрадировали Вячеслава Грузда, который разыскивался по уголовному делу о пьяном вождении. По версии следствия, минчанин неоднократно задерживался пьяным за рулем. После первого раза ему назначили штраф и лишили прав. После повторного задержания в течение года — возбудили уголовное дело.





В каких преступлениях обвиняют еще четверых белорусов — не сообщается.





Беларусь, в ответ, выдала России Александра Покосовского, который обвиняется в краже велосипеда, мошенничестве с мобильными телефонами и разбойном нападении на прохожего.





Прием и передача экстрадированных прошли на территории Смоленской области.