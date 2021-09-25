+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Россия экстрадировала шестерых белорусов, обвиняемых по уголовным делам

Россия вернула на родину шестерых белорусов, которые обвиняются и разыскиваются по уголовным делам, сообщает Генпрокуратура РФ.

Иллюстрационное фото

В числе экстрадированных оказался Сергей Фадеев, который на родине обвиняется в мошенничестве. Мужчина взял у 13 потерпевших в долг денег на общую сумму 57,6 тысячи белорусских рублей и не вернул.

Также экстрадировали Вячеслава Грузда, который разыскивался по уголовному делу о пьяном вождении. По версии следствия, минчанин неоднократно задерживался пьяным за рулем. После первого раза ему назначили штраф и лишили прав. После повторного задержания в течение года — возбудили уголовное дело.

В каких преступлениях обвиняют еще четверых белорусов — не сообщается.

Беларусь, в ответ, выдала России Александра Покосовского, который обвиняется в краже велосипеда, мошенничестве с мобильными телефонами и разбойном нападении на прохожего.

Прием и передача экстрадированных прошли на территории Смоленской области.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]