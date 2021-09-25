Гродненский блогер Вадимати после 40 суток ареста взят под стражу в рамках уголовного дела
Гродненский блогер Вадимати не выйдет на свободу после 40 суток административного ареста. Его взяли под стражу в рамках уголовного дела. Вадима Ермашука обвиняют по двум статьям УК РБ - 368 ( оскорбление президента) и 370 (надругательство над государственными символами).
Известный в Гродно инстаграм-блогер находится в ИВС Щучинского РОВД с 16 августа. Он был задержан в Щучине во время съёмки видеоролика о скейт-площадках для молодёжи. Позже его осудили за это и приговорили к 25 суткам ареста, признав виновным в нарушении статьи 24.23 КОАП РБ - призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии - пишет s13.ru.
9 сентября Ермашука признали виновным в нарушении статьи 19.1 (нарушение общественного порядка) КОАП РБ. Поводом для начала административного процесса послужил телефонный звонок гродненского блогера на линию 115, где он нецензурно выразился в адрес чиновников гродненского горисполкома и работников ЖКХ.
Судья Елена Петрова признала виновным его в правонарушении и наказала 15 сутками ареста.
Позже в отношении блогера был начат новый административный процесс по статье 19.11 административного кодекса - хранение и распространение экстремистских материалов. Суда по этому делу ещё не было.
10:58 25/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение