







Известный в Гродно инстаграм-блогер находится в ИВС Щучинского РОВД с 16 августа. Он был задержан в Щучине во время съёмки видеоролика о скейт-площадках для молодёжи. Позже его осудили за это и приговорили к 25 суткам ареста, признав виновным в нарушении статьи 24.23 КОАП РБ - призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии - пишет s13.ru.





9 сентября Ермашука признали виновным в нарушении статьи 19.1 (нарушение общественного порядка) КОАП РБ. Поводом для начала административного процесса послужил телефонный звонок гродненского блогера на линию 115, где он нецензурно выразился в адрес чиновников гродненского горисполкома и работников ЖКХ.





Судья Елена Петрова признала виновным его в правонарушении и наказала 15 сутками ареста.





Позже в отношении блогера был начат новый административный процесс по статье 19.11 административного кодекса - хранение и распространение экстремистских материалов. Суда по этому делу ещё не было.