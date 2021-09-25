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Пьяного Николаса Кейджа спутали с бомжом и выгнали из ресторана

Голливудского актера Николаса Кейджа, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, приняв за бомжа. Видеозапись произошедшего публикует таблоид The Sun.

На записи, появившейся в сети, видно, как босой Кейдж в леопардовых штанах пытается поговорить с попросившей его удалиться женщиной. Позже артиста выпроваживает темнокожий охранник. 57-летний Кейдж попытался вернуться в заведение, однако его останавливают в дверях. Свидетели произошедшего заявили, что пьяного актера перепутали с бездомным. По словам сотрудников ресторана, перед инцидентом Кейдж употреблял дорогой виски и шоты текилы.
Oxu.az
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